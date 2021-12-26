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2 часа назад

В Госдуме назвали вакханалией рост цен на стройматериалы

Стоимость некоторых видов сырья, в частности металла, начнёт снижаться с конца весны.

В Госдуме назвали вакханалией рост цен на стройматериалы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

Полный выпуск программы смотрите на нашем YouTube-канале. «С ценами, не только на древесину, происходит вакханалия. И я думаю, что как только появляется сверхприбыль какой-то одной позиции, в это начинают вкладывать деньги. Это те колебания рынка, которые, к сожалению, бывают. Если я вижу, что товар в два-три раза дороже, чем он стоит, и я могу снизить потребление сегодня, я стараюсь. Допустим, я бы не пошёл сейчас в строительство дома при том росте цен на металл, который есть, и я уверен, что с лета мы увидим сильное, на 20-25, а то и 30% снижение на металлы. Эти цены сейчас перегреты. Я думаю, что падение мы увидим уже с мая-июня, причём оно будет довольно существенное». В эфире радиостанции слушатель пожаловался на то, что стоимость деревянного паллета за год выросла в цене со 150 до 600 рублей.

Ранее генеральный директор ООО «Альянс» Сергей Бакин заявил телеканалу «360», что цены на отдельные виды строительных материалов выросли до 300%. Он уточнил, что металл подорожал на 270%, древесина — на 200%. По словам инженера, повышение цен сырья повлияет на рост стоимости недвижимости в 2022 году.

Недвижимость,Владимир Гутенев,Комитет гд по промышленности,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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