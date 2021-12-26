В Госдуме назвали вакханалией рост цен на стройматериалы

Полный выпуск программы смотрите на нашем YouTube-канале. «С ценами, не только на древесину, происходит вакханалия. И я думаю, что как только появляется сверхприбыль какой-то одной позиции, в это начинают вкладывать деньги. Это те колебания рынка, которые, к сожалению, бывают. Если я вижу, что товар в два-три раза дороже, чем он стоит, и я могу снизить потребление сегодня, я стараюсь. Допустим, я бы не пошёл сейчас в строительство дома при том росте цен на металл, который есть, и я уверен, что с лета мы увидим сильное, на 20-25, а то и 30% снижение на металлы. Эти цены сейчас перегреты. Я думаю, что падение мы увидим уже с мая-июня, причём оно будет довольно существенное». В эфире радиостанции слушатель пожаловался на то, что стоимость деревянного паллета за год выросла в цене со 150 до 600 рублей.