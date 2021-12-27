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1 час назад

Правительство Москвы поддержит начинающих предпринимателей

В Москве правительство поддержит начинающих предпринимателей, выдавая льготные кредиты на открытие бизнеса. Об этом сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин. Соглашение о предоставлении льготных кредитов подписали представители ведомства и Московского банка Сбербанк. Льготная ставка будет ниже 12,5%. На такие условия могут претендовать субъекты малого и среднего бизнеса, которые работают в столице меньше одного года. Максимальный объем льготного кредита составит 5 миллионов рублей. «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступит поручителем по кредиту в размере, не превышающем 70 процентов от суммы займа. Оставшаяся часть гарантируется городским бюджетом», — подчеркнул Фурсин. -- mos.ru

Правительство Москвы поддержит начинающих предпринимателей
Фото: Управа района Крылатское города МосквыУправа района Крылатское города Москвы
Недвижимость,Сбербанк России,Правительство Москвы,Mos.ru,
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