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11 часов назад

ЦБ прогнозирует серьезное замедление роста цен на жилье в России

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рост цен на жилье в России должен серьезно замедлиться на фоне растущего предложения недвижимости, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

ЦБ прогнозирует серьезное замедление роста цен на жилье в России
Фото: РИА НедвижимостьРИА Недвижимость

"Это зависит от многих факторов, от предложения. Мы видим, что предложение жилья сейчас растет и, как минимум, рост цен на жилье должен серьезно замедлиться", - ответила она на вопрос, может ли снизиться стоимость квадратного метра жилья.

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Госпрограмма льготной ипотеки на новостройки в прошлом году "разогрела" рынок жилья: россияне набирали ипотечные кредиты и скупали квартиры, а девелоперы в ответ на ажиотажный спрос поднимали цены. За время действия программы квадратный метр жилья в российских новостройках подорожал в среднем на треть, а за первичным рынком подтягивалась и вторичка.

Пытаясь угнаться за ценами, россияне брали еще больше ипотеки – столько, что ЦБ даже заговорил о появлении рисков "пузыря" на рынке. На таком фоне правительство решило урезать эту программу, ограничив максимальный размер кредита 3 миллионами рублей и подняв ставку до 7% годовых.

Многие банки и аналитики прогнозировали падение спроса на ипотеку после изменения условий самой популярной программы, но опасения оказались напрасными. Более адресные ипотечные решения, например расширение семейной программы на семьи с одним ребенком и разрешение на выдачу льготных кредитов на строительство частных домов, помогли заместить часть выпавшего спроса. В результате средний размер ипотеки в этом году впервые превысил 3 миллиона рублей, а выдачи по итогам года могут достичь рекордных 5 триллионов рублей.

Такие достижения заставляют власти и рынок обсуждать дальнейшую судьбу программы на новостройки. Так, крупнейшие российские банки, Сбербанк и ВТБ, выступают за ее продление, но в ограниченном варианте – только для отдельных регионов или групп граждан. В то же время ЦБ предлагает не продлевать программу, поскольку есть и другие льготные варианты. Решать вопрос надо быстро, ведь ипотека для большинства россиян из-за разогнавшихся цен на рынке является единственным способом обзавестись собственным жильем.

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