Аксенов придумал как привить россиян от коронавируса и развеял мифы о зарплатах чиновников

Люди захотят привиться очень дефицитной вакциной, считает губернатор Крыма Сергей Аксенов. Также он рассказал о зарплатах чиновников, про свой загар, телефон, стройку в Форосе и скандальный случай, когда за его лодкой плыли водолазы.

«Может, запустить слух, что бесплатной вакцины в Крыму осталось на два дня и выдается теперь она только избранным. Завтра штурмом возьмут все медучреждения!», – заявил Сергей Аксенов.

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Об этом было сказано в большом интервью ТАСС. Аксенов развеял миф о большой зарплате чиновников. Он считает, что она не соответсвует нагрузке. По его словам, молодые специалисты получают 18 тысяч рублей в месяц, про опытных не уточнил. Размер своей зарплаты он не назвал.

«Я пришел из бизнеса, жена и сын продолжают им заниматься. <…> Работаю во власти исключительно из чувства благодарности и уважения к нашему лидеру», – заявил Аксенов.

Отметим, из декларации следует, что его официальный доход за 2020 год составил почти 3,5 миллиона рублей, следует Жена заработала 23,3 млн рублей. Дом в 577 квадратных метров – не его, а в пользовании. Жена владеет девятью зданиями и BMW 750Li xDrive.

Аксенов отметил, что многие подчиненные не справляются с работой, он сожалеет, что не может всех уволить, несмотря на то, что за 7,5 лет его управления Крымом произошел ряд отставок. Также Аксенов рассказал, что у него есть кнопочный телефон, который работает 8 лет. Но СМС губернатор не читает и не пишет. По словам, Аксенова отдыхать он не любит, купался в Черном море шесть раз за 8 лет, поэтому у него загорелые только шея и руки по локоть.

Развенчивая мифы о работе, Аксенов прокомментировал видео, где его лодку вплавь «сопровождали» водолазы во время паводка в Керчи. Это не охрана, а МЧС, сказал он.

«В действительности, сотрудники МЧС вытолкали нас на фарватер, где глубина превышала два метра», – объяснил Аксенов.