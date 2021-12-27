Группа ЦДС привлекла 6,8 млрд рублей на строительство ЖК «Мурино Space»

Соглашение со Сбербанком включает в себя две кредитные линии на два корпуса возводимого жилья продаваемой площадью 77 тысяч кв. м. Общая сумма кредита составляет 6,8 млрд рублей.

Новый жилой район "Мурино Space" возводится в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга, в пешей доступности от станции метро "Девяткино". Проектом предусмотрено возведение трех корпусов переменной этажности от 13 до 17 этажей. В рамках первого этапа будут построены два корпуса на 1986 квартир. Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов. Дома будут введены в эксплуатацию поэтапно во 2 и 3 кварталах 2024 года.