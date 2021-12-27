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38 минут назад

РАЭК обратилась к вице-премьерам с просьбой организовать обсуждение ФГИС аренды жилья

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) направила письмо заместителям председателям правительства РФ с просьбой организовать обсуждение законопроекта о ФГИС учета арендного жилья с представителями отраслевых организаций и бизнеса.

Письмо (имеется в распоряжении ТАСС) адресовано первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, заместителям председателя правительства Дмитрию Чернышенко и Марату Хуснуллину, а также помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

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"Учитывая социальную значимость вопроса аренды недвижимости, просим вас рассмотреть возможность организации обсуждения проекта документа, предусматривающего создание единого оператора по аренде, с представителями отраслевых организаций и бизнес-сообществом", - говорится в письме.

В нем отмечается, что в настоящее время текст законопроекта не размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения. В то же время, по мнению представителей ассоциации, создание ФГИС учета аренды несет ряд рисков: "снижение доступности жилья для населения в связи с ростом стоимости аренды, в которую будут включены комиссии оператора ГИС за регистрацию договора аренды и сопровождение платежей на платформе". "Существенное снижение конкуренции на смежных рынках из-за того, что оператор платформы будет наделен монопольным правом регистрации всех договоров аренды в сочетании с возможностью оказывать сопутствующие коммерческие услуги и использовать сетевые эффекты", - отмечается в письме.

Также к рискам, как считают в РАЭК, относятся снижение числа самозанятых на рынке аренды недвижимости и "рост доли черного рынка аренды в связи с дополнительными расходами арендаторов на комиссии, необходимостью идентификации и подтверждением права владения, что в свою очередь приведет к отказу от безналичных платежей, снижению налоговых поступлений в бюджет".

Авторы письма указывают на необходимость открытого обсуждения положений законопроекта о комиссии ГИС за предоставление услуги, об осуществлении платежей исключительно через оператора ГИС (это, по мнению РАЭК, ставит под угрозу существование действующих сервисов подбора недвижимости), о функции налогового агента новой системы. Также авторов письма беспокоит сохранение добросовестной конкуренции на рынке и правовое регулирование договоров найма жилья.

О ФГИС учета арендного жилья

Минстрой России в настоящее время занимается разработкой информационной системы учета арендного жилья. По мнению разработчиков, новая ФГИС будет способствовать обелению рынка аренды и учету интересов всех сторон этого процесса. Также в Минстрое ранее сообщали, что все действующие сервисы подбора недвижимости будут интегрированы с новой информационной системой.

Ранее в министерстве прошла серия совещаний с представителями общественных организаций "Опора России" и "Деловая Россия", Российской гильдии риелторов, а также сервисов "Домклик" от Сбербанка, "Яндекса", "Авито" и "ЦИАН".

Недвижимость,Дмитрий Чернышенко,Максим Орешкин,Марат Хуснуллин,Андрей Белоусов,ЦИАН,Деловая Россия,Минстрой,Яндекс,Сбербанк России,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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