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1 час назад

Москве предрекли стагнацию рынка жилья

Москве предрекли стагнацию рынка жилья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают специалисты, в целом за два пандемийных года жилье в Москве подорожало на 30-40 процентов (в зависимости от сегмента) благодаря дешевой ипотеке, низким ставкам по банковским вкладам и увеличению потребности населения в квадратных метрах из-за изменения образа жизни. По данным ИРН, только за 2021 год средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» в Москве увеличилась на 18,5 процента, до 245,75 тысячи рублей. «С начала 2020 года цены на жилье в старой Москве выросли на 37,7 процента в среднем по рынку, — указывают аналитики. — При этом в некоторых сегментах рост цен почти достиг 50 процентов: например, старые кирпичные дома подорожали на 48,4 процента».

Эксперты предрекают, что в 2022 году ставки по ипотеке станут двузначными, и это неизбежно отразится на активности покупателей «вторички» — высоковероятна стагнация рынка жилья.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2021-го Москва и Санкт-Петербург потеряли места в десятке городов мира с наибольшим ростом цен на жилье. В соответствующем списке из 150 крупнейших рынков недвижимости российская столица заняла 20-е место, Петербург — 15-е.

Недвижимость,Lenta.ru,
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