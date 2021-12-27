Москве предрекли стагнацию рынка жилья

Как отмечают специалисты, в целом за два пандемийных года жилье в Москве подорожало на 30-40 процентов (в зависимости от сегмента) благодаря дешевой ипотеке, низким ставкам по банковским вкладам и увеличению потребности населения в квадратных метрах из-за изменения образа жизни. По данным ИРН, только за 2021 год средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» в Москве увеличилась на 18,5 процента, до 245,75 тысячи рублей. «С начала 2020 года цены на жилье в старой Москве выросли на 37,7 процента в среднем по рынку, — указывают аналитики. — При этом в некоторых сегментах рост цен почти достиг 50 процентов: например, старые кирпичные дома подорожали на 48,4 процента».