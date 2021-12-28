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6 часов назад

Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на жилье

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-24» заявила, что пик роста цен на недвижимость в стране пройден.

Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Набиуллина отметила, что не следует спешить брать ипотечный кредит, принимать решение нужно исходя из индивидуальных условий семьи. Глава ЦБ допустила небольшой рост ставок по ипотеке.

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», – подчеркнула она.

Накануне, 27 декабря, сообщалось, что, по данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), вторичный рынок жилья в Москве существенно перегрет, а подорожание ипотеки усугубляет последствия роста цен на квартиры и увеличивает вероятность наступления стагнации в 2022 году.

Ранее в декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цены на недвижимость в России могут снизиться на фоне падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки до 8,5%.

Недвижимость,Анатолий Аксаков,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Госдума,
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