Набиуллина заявила о пройденном пике роста цен на жилье

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию», – подчеркнула она.