Всем сотрудникам ОАО "Метрострой" перечислили выплаты по зарплате в полном объеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Выплаты по заработной плате сотрудникам ОАО "Метрострой" за сентябрь - декабрь 2021 года произвели в полном объеме. Об этом сообщила в официальном письме конкурсная управляющая Светлана Судья пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы", информацию опубликовали в четверг в официальном Telegram-канале компании.

В августе 2021 года кандидатуру Светланы Судьи в качестве конкурсного управляющего утвердили на совете кредиторов ОАО "Метрострой".

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"На 30 декабря 2021 года ОАО "Метрострой" произведено перечисление заработной платы всем сотрудникам (в том числе уволенным) за периоды сентябрь - декабрь 2021 года в полном объеме. В то же время поступают обращения бывших сотрудников ОАО "Метрострой" о не поступлении (не полном поступлении) заработной платы за периоды сентябрь - декабрь 2021 года в связи с длительностью обработки банковских процессов, техническими сбоями", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы" сообщали, что первый транш авансового платежа ОАО "Метрострой" получил 24 декабря от АО "Метрострой Северной столицы", что позволило конкурсному управляющему перечислить первые платежи на банковские карты сотрудников предприятия в размере 270 млн рублей. Эту сумму направили на выплаты премиальной части заработной платы за сентябрь 2021 года, компенсации за неиспользованные отпуска, положенные работникам при увольнении, а также заработную плату за период с 1 по 11 октября.

28 декабря провели второй транш авансовых платежей за аренду оборудования от АО "Метрострой Северной столицы" в адрес ОАО "Метрострой". Средства в размере 200 млн рублей также направили на погашение долга по заработной плате перед работниками предприятия. Перечисление оставшейся части задолженности на счет ОАО "Метрострой" произвели после выплаты АО "Метрострой Северной столицы" аванса на продолжение строительства двух линий городского метрополитена - Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской. АО "Метрострой Северной столицы" в соответствии с производственной программной оплатило долгосрочную аренду техники и оборудования ОАО "Метрострой".

Банкротство старейшей компании по строительству метрополитена

Компания ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года и занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

В конце августа этого года крупнейшая петербургскую компанию по строительству метрополитена "Метрострой" и несколько ее дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", признали банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании ввели процедуру конкурсного производства.