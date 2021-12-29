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3 часа назад

Для сдающих жилье в аренду россиян введут новый налог

В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) поддержали идею о введении налога для арендодателей, которые сдают жилье туристам. Об этом сообщается в письме службы в «Опору России».

Для сдающих жилье в аренду введут новый налог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ФАС заявили, что концептуально поддерживают идею об установлении понятия «туристического жилья», урегулирования правил и условий его предоставления, говорится в письме службы в «Опору России», передают «Известия». В нем также отмечается, что необходимо учесть некоторые организационные моменты, прежде чем принимать закон.

Законопроект предусматривает введение налога в размере 4% для владельцев недвижимости, которых зарегистрируют как операторов туристического сбора. Также собственники на муниципальном уровне получат индивидуальный регистрационный номер, который будет внесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала законопроект и предложила добавить в КоАП новый штраф за сдачу жилья в аренду без идентификационного номера. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о поддержании законопроекта агентством, но предложила доработать его так, чтобы не было возможность обойти запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах. В Минэкономразвития также заявили, что концептуально поддерживают документ.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал туристов вкладывать в Россию, а не в Турцию или Египет. Ростуризм продолжает выплачивать кешбэк за покупки туров по России.

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