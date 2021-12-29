Для сдающих жилье в аренду введут новый налог

В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) поддержали идею о введении налога для арендодателей, которые сдают жилье туристам. Об этом сообщается в письме службы в «Опору России».

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В ФАС заявили, что концептуально поддерживают идею об установлении понятия «туристического жилья», урегулирования правил и условий его предоставления, говорится в письме службы в «Опору России», передают «Известия». В нем также отмечается, что необходимо учесть некоторые организационные моменты, прежде чем принимать закон.

Законопроект предусматривает введение налога в размере 4% для владельцев недвижимости, которых зарегистрируют как операторов туристического сбора. Также собственники на муниципальном уровне получат индивидуальный регистрационный номер, который будет внесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду.