Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Путин подписал закон о правовом статусе таунхаусов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разграничивающий в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексах предусматривают определение понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

Так, устанавливается, что дом блокированной застройки - это "жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов, имеющий отдельный выход на земельный участок".

Кроме этого, требования закона об участии в долевом строительстве будут распространены на отношения, возникающие при строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов. На эти правоотношения будут распространяться и требования Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке территории, разрешений на строительство.

На сегодняшний день жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Такие новые категории жилья, как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки, относятся к категории жилого дома, но не являются ни частным домом, ни многоквартирным.

Принятие документа будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков, отмечалось в пояснительной записке. "Закон устраняет правовую неопределенность, возникающую при отнесении здания к многоквартирному дому или дому блокированной застройки, определяя, что дом блокированной застройки является видом жилого дома", - говорилось в документе.

Недвижимость,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители