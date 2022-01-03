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2 часа назад

Аналитик предрек двузначные ставки по ипотеке в 2022 году

Средняя ставка по ипотеке у ведущих банков России может достигнуть 10,5%. Об этом заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Аналитик предрек двузначные ставки по ипотеке в 2022 году
Фото: URA.RUURA.RU

«Сейчас рост ставок будет наиболее заметен именно в ипотеке, а в других продуктах ставки и без того оставались высокими все это время. Если отбросить программы льготной ипотеки, то уровень средней ипотечной ставки в топ-15 банков в среднесрочной перспективе может достигнуть 10-10,5%», — рассказал Карпунин в беседе с «Российской газетой».

Как отметил аналитик аналитического центра Банки.ру Вадим Тихонов, рост ставок ожидается уже в начале 2022 года.

«Даже после очередного повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 8,5% возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции сохраняется, поэтому ставки будут расти и в начале 2022 года», — сказал Тихонов.

Ранее глава Центробанка ПФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост ставок по ипотеке возможен, несмотря на то что пик роста цен на жилье пройден. Аналитики Сбербанка также сообщили, что ставка по ипотеке вырастет не менее чем до 10%, пишет «Национальная служба новостей».

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