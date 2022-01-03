Аналитик предрек двузначные ставки по ипотеке в 2022 году

«Сейчас рост ставок будет наиболее заметен именно в ипотеке, а в других продуктах ставки и без того оставались высокими все это время. Если отбросить программы льготной ипотеки, то уровень средней ипотечной ставки в топ-15 банков в среднесрочной перспективе может достигнуть 10-10,5%», — рассказал Карпунин в беседе с «Российской газетой».