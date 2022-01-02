Люди знают, насколько “улетит в космос” цена на квартиры в 2022 году

Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги (НКР)» предупреждает россиян, что жилье в новом году будет дорожать, хоть и не так быстро, как в минувшем.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

В отчете “Что нам стоит дом построить”, опубликованном 24 декабря, говорится: «НКР не ожидает снижения цен на строительные материалы в 2022 году из-за прогрессирующей инфляции во всём мире, однако их рост существенно замедлится после скачка почти на треть с октября 2020 по октябрь 2021 года.

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Цены на основные строительные материалы в совокупности повысятся на 15%, что может увеличить стоимость квадратного метра в среднем на 5%. Больше всего в 2022 году подорожают арматура, кабели и электрика (+20%), теплоизоляция, кровельные материалы и окна ПВХ (+15%)».

Исходя из этого и других факторов, делается следующий вывод: «Общее повышение цен на новостройки составит (в 2022 году) не менее 10%». Дело даже не только в глобальной инфляции, повышающей ценники на стройматериалы, но и во внутренних растущих тарифах на строительно-монтажные работы, а также в сохраняющемся спросе на недвижимость.

Да, народ стремительно нищает и живет от зарплаты до зарплаты. Но, как отмечает НКР, «несмотря на снижение покупательной способности россиян на фоне инфляции и повышения ставок по ипотеке, спрос на новое жилье продолжает усиливаться, хотя и значительно медленнее, чем в 2020 году».

И вообще, нынешние девелоперы - это крепкие и циничные ребята, прошедшие жестокую школу выживания в суровой российской действительности. Они-то знают, что только дай слабину, и им уже никогда не выбраться из долговой ямы. Ну, а после этого власть с огромным удовольствием заклеймит их как матерых жуликов.

Тема «обманутых дольщиков», кстати, педалируется проправительственными СМИ исключительно только с этих позиций, тогда как значительную часть ответственности несет именно власть. Многие застройщики погорели из-за кассового разрыва между ценой квартир в договорах долевого участия и улетевшей на небеса стоимостью квадрата на момент сдачи многоквартирных домов.

Чтобы не было лишних иллюзий, агентство НКР предупреждает: «В случае ослабления роста или падения спроса девелоперы будут снижать выводимые на рынок площади, чтобы не допустить существенного снижения цен».

Однако есть и другие точки зрения.

В частности, эксперты допускают, что цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Любопытно, а что думают сами россияне на форумах, посвященных недвижимости?

Как пишет юзер с ником СахЮг: «Мнение "авторитетных ыкспертов” (не путать с экспертами) интересует постольку-поскольку, так как ещё в 2019 году говорили, что ценам уже расти некуда, и про "пузырь" говорили, и про падение доходов населения тоже говорили. Однако цены выросли настолько, что глаза на лоб лезут. Есть желание попасть в "уходящий поезд" ипотеки, пока процентная ставка не вернулась к двузначным числам от 10% и выше».

Форумчанин baydarka отдельно отмечает: «Те, кто хотели трёшку, будут пытаться купить двушку, а кто хотели двушку, купят однушку и перенесут кухню в коридор, сделав 2 полноценные комнаты».

И в самом деле, уже сейчас застройщики в Москве и Подмосковье налегают на жилищные комплексы, в которых однушки и студии-вагончики составляют до 80% квартирного фонда.

Заслуживает внимания пост некого Аким-ХХХ: «Ребята, о чем вы? Сейчас на стройках веб-камеры стоят, посмотрите хотя бы полчаса, как строятся дома, и вы все поймете. Мужики с обветренными настолько лицами, что уже не поймешь - азиаты или не азиаты, вяжут как проклятые арматуру на перекрытии. Начали в восемь (утра) и закончили в восемь (вечера). Весь день туда-сюда ходят по двадцатому этажу. Взяли железяки из связки, отнесли на место, и пятой точкой в небо… и опять по-новой. Молодняка среди них вообще нет - только те, кому за сорок. Поверьте, молодые таджики и узбеки уже на стройку не идут».

Конечно, государевы люди имеет право на свой взгляд. Однако, как справедливо отмечает СахЮг, обнадеживающие прогнозы дезориентируют покупателей. Многие из них, кто поверил в “лопающийся пузырь”, уже кусают локти, поверив “ыкспертам”.

Юля К. отмечает: “Мой муж начитался статей о скором массовом банкротстве ипотечников и с пеной у рта доказывал, что вот-вот банки будут выбрасывать на рынок квартиры банкротов за копейки. Однако моя знакомая, работающая в Сбере только покрутила пальцем у виска. У банкиров накоплен такой жирок, что им проще заморозить объекты на своем балансе. Они-то знают, что скорее обесценятся дензнаки, чем квадраты. Все, что продается на рынке как изъятое жилье, сплошной неликвид маргиналов…».

И это не чисто российская проблема - так сейчас практически везде. Например, Национальная ассоциация риэлторов США (NAR) отмечает: «Средняя цена дома для перепродажи в декабре 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с 12 месяцами назад до 353 900 долларов… дело в том, что на рынке США сильно не хватает жилья, и спрос будет расти в 2022 году… Проблема системная и связана с нехваткой пригодных для застройки участков и строительных рабочих».

Речь, повторимся, идет о глобальных тенденциях, вызванных, в том числе, ковидной пандемией. Даже успешные арендаторы начинают понимать, что однажды могут остаться без крыши над головой, если “блокировки экономики” станут регулярными. И сказать отдельное “спасибо” следует глобализму - появившись в какой-нибудь индийской или африканской деревушке, новая зараза уже через пару недель окажется в Париже, Нью-Йорке, Москве…

Об этом, к слову, пишут и на наших форумах. Так, некий юзер Marginal@ жалуется в интернете: «Раньше я жил путешествиями, теперь хочу свой дом, очень хочу. Когда закрыли ресторан, где я работал, я не смог заплатить за съем и пришлось вернуться к родокам, которые назвали меня конченным неудачником. Из-за того, что я по факту бездомный. И я признал их правоту. Теперь у меня появилась идея фикс купить студию в Подмосковье».