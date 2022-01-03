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3 часа назад

В Приморском районе начинается строительство двух новых жилых комплексов

Компания Legenda получила разрешение Госстройнадзора на строительство двух проектов в Приморском районе Санкт&#8209;Петербурга.

В Приморском районе начинается строительство двух новых жилых комплексов
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

Жилые комплексы "Черная речка, 41" и "Лисичанская, 22" будут возведены на первой линии Черной речки.

ЖК "Черная речка, 41" состоит из 11 небольших секций, объединённых общим стилобатом, и 12-й отдельной секции, располагающейся внутри участка. В проекте представлено 517 квартир и 87 типов планировок.

Проект "Лисичанская, 22" представлен односекционным домом на 171 квартиру. В комплексе представлены квартиры с эркерами или балконами, светлыми гостиными и спальнями, эргономичными кухнями. Проект будет реализован совместно с ПАО Сбербанк. Объем предоставленного банком проектного финансирования составил 10,9 млрд рублей.

Недвижимость,Сбербанк России,
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