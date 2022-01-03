В Приморском районе начинается строительство двух новых жилых комплексов

Компания Legenda получила разрешение Госстройнадзора на строительство двух проектов в Приморском районе Санкт‑Петербурга.

Фото: Бюллетень Недвижимости Бюллетень Недвижимости

Жилые комплексы "Черная речка, 41" и "Лисичанская, 22" будут возведены на первой линии Черной речки.

ЖК "Черная речка, 41" состоит из 11 небольших секций, объединённых общим стилобатом, и 12-й отдельной секции, располагающейся внутри участка. В проекте представлено 517 квартир и 87 типов планировок.