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58 минут назад

Россиян возмутила цена места на кладбище в Подмосковье

Участники группы «ВКонтакте» «Типичные Химки» обсудили пост, в котором рассказывалось о цене на место на кладбище.

Место на кладбище в Подмосковье оценили в 2,5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор топика выложил скриншот объявления собственника, продающего участок на Химкинском кладбище за два с половиной миллиона рублей.

«Все документы на руках. Было всего одно захоронение, 40-50 лет назад. Удобное расположение недалеко от основной дороги», — значится в описании.

Пользователи в комментариях возмутились такому предложению и сравнили стоимость участка земли на кладбище со стоимостью квартиры.

«Два с половиной миллиона за клочок земли три на три метра. Как будто на острове живем. С землей явно проблемы», «Последний приют по цене квартиры, да еще и с подселением. Совесть есть?!» — написали местные жители.

Ранее досуг на Красной площади сравнили с гуляньями на кладбище.

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