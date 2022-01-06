Место на кладбище в Подмосковье оценили в 2,5 млн рублей

Участники группы «ВКонтакте» «Типичные Химки» обсудили пост, в котором рассказывалось о цене на место на кладбище.
Автор топика выложил скриншот объявления собственника, продающего участок на Химкинском кладбище за два с половиной миллиона рублей.
«Все документы на руках. Было всего одно захоронение, 40-50 лет назад. Удобное расположение недалеко от основной дороги», — значится в описании.
Пользователи в комментариях возмутились такому предложению и сравнили стоимость участка земли на кладбище со стоимостью квартиры.
«Два с половиной миллиона за клочок земли три на три метра. Как будто на острове живем. С землей явно проблемы», «Последний приют по цене квартиры, да еще и с подселением. Совесть есть?!» — написали местные жители.
Ранее досуг на Красной площади сравнили с гуляньями на кладбище.