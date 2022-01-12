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58 минут назад

Сбербанк профинансирует строительство дома в жилом комплексе «Подкова на Гагарина» в Нижнем Новгороде

Головное отделение по Нижегородской области Сбербанка и ООО «СЗ «СТАНДАРТ» (группа компаний «Подкова»), заключили соглашение о проектном финансировании строительства многоквартирного жилого дома в Жилом Комплексе «Подкова на Гагарина» с применением продуктов экосистемы — «Динамическое ценообразование». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Мы предлагаем застройщикам системные решения, которые позволяют автоматизировать процессы, дают удобные онлайн-инструменты для взаимодействия с клиентами, повышения комфортности проживания, а также формирования цены на рынке. ЖК „Подкова на Гагарина“ возводится в центре города, с развитой инфраструктурой, это комфортное жилье, дающее новые возможности», — отметил Александр Аменицкий, заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.

Справка

Продолжение легендарного проекта «Подкова на Гагарина» — дом с видами, которые не оставят равнодушными. Местоположение — проспект Гагарина, недалеко от университета им. Н.И. Лобачевского. Аллеи, парки, велосипедные дорожки, лыжные трассы и трассы для экстремальных видов спорта, теннисные корты и бассейн — все это в пешей доступности будущих жителей.

В Жилом Комплексе предусмотрены квартиры различных планировок — от студий до трехкомнатных. На последнем этаже запроектированы уникальные форматы квартир с террасами. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой.

Недвижимость,Сбербанк России,
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