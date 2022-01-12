Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже унаследованной недвижимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодательство регулирует, что у гражданина есть право продать унаследованное недвижимое имущество лишь по истечении трех лет владения этой собственностью, отметил депутат. По словам Федорова, наследники из-за данной нормы сталкиваются с определенными трудностями. Речь идет о тех, кто уже имеет собственное жилье и изначально планирует продажу полученного наследства. Им приходится платить налог в размере 13% при продаже недвижимости после вступления в наследство или выдерживать предусмотренный законом срок и оплачивать коммунальные услуги, которыми они не пользуются.

Депутат обратил внимание на то, что полученная по наследству квартира или дом не всегда годится для сдачи в аренду в целях компенсации затрат на коммунальные услуги. Бывают ситуации, когда наследниками недвижимого имущества выступают сразу несколько граждан, не состоящих в родстве, подчеркнул Федоров.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — сказано в тексте обращения.