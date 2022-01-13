Власти Санкт-Петербурга закрывают глаза на низкое качество новостроек

Смольный продолжает отчитываться о количестве квадратных метров жилья и благополучно «забывает» о его низком качестве. По словам петербургской администрации в декабре 2021 года в эксплуатацию было сдано 400 тысяч квадратных метров жилья.В Управлении информации сообщили, что в переводе с квадратных метров в реальные постройки – это «152 дома на 9 074 квартир, включая индивидуальное строительство». Это было бы прекрасно, если бы не ряд проблем.Застройщик ЖК «Северная долина» работал с многоквартирными домами для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей и получил представление от прокуратуры. Получается, что речь идет о непригодных для проживания и недостроенных квартирах, которые застройщик пытался сдать.И вот непонятно, эти конкретные квадратные метры тоже попали в общую статистику или все-таки нет? Необходимо также помнить про всю социальную инфраструктуру, которая должна быть построена вокруг жилых массивов. В этот список входят школы, садики, больницы и многое другое.Городская администрация про эти учреждения не сообщает так громко и не записывает в свои победы. За 2021 год Смольный построил за счет бюджета всего 26 соцобъектов, а если быть точнее 25. Поскольку двадцать шестой объект — это многоквартирный дом для граждан, которые стояли в очереди.Одним словом – все эти новые дома могут стать «человейниками» в поле, без социальных объектов поблизости. Даже если 440 тысяч квадратных метров построены как надо, то комфортными их назвать нельзя без обустроенной вокруг инфраструктуры. Страшит ситуация с Госстройнадзором города, которому сократили сроки проверок строящихся и завершенных объектов в два раза. В инспекцию входит проверка безопасности, качества и в целом пригодности жилья.Получается, что у ЖК типа «Северная долина» будет куда больше возможностей, чтобы что-то не доделать и им за это ничего не будет. С другой стороны, Комитет по строительству теперь будет выдавать еще более высокие показатели, но к качеству будут вопросы.Многие годы, президент России Владимир Путин говорит о доступном жилье и это является национальным проектом. Глава государства отмечает, что жилплощадь должна быть не просто доступна, но и безопасна.Чтобы граждане полноценно жили, у них должны быть рядом школы, больницы и другие социальные учреждения. У Смольного с этим большие проблемы. Людям в таком жилье будет крайне проблематично и сложно.