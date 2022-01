Как идея «Справедливой России» о жилищных кооперативах стала объектом расследования силовиков

В конце декабря 2021 года представители Генпрокуратуры заявили, что расследуют уголовное дело в отношении компании BestWay и аффилированной с ней фирмой Life is Good. По мнению Центробанка, эти организации имеют признаки «финансовой пирамиды». Об этом же говорят десятки инвесторов, которые не могут вывести вложенные деньги. В основу одного из проектов Life is Good легли идеи жилищных кооперативов, которые продвигала «Справедливая Россия» . И это не простое совпадение, за компаниями стоит «спонсор Дональда Трампа », человек близкий к «СР» и лично к политику Сергею Миронову .

«Научиться зарабатывать, управлять своими финансами и взять свое будущее в свои руки», — гласит лозунг на сайте компании Life is Good. Эта фирма предлагает обычным людям открыть путь в бизнес с минимальными рисками.

У Life is Good есть два проекта. Первый посвящен «инвестициям». Компания предлагает вкладывать деньги на некий счет Vista зарубежной компании Hermes-management. Организаторы обещают высокую доходность — 20% годовых. Только нужно постоянно увеличивать вклад и привлекать новых людей в компанию. За каждого «новичка» участник получает свой «процент вознаграждения». Также в организации есть своя система уровней и директоров. Чем выше уровень, тем выше доход.

Алевтина — одинокая женщина, которая несколько лет назад потеряла мужа. После ухода родственника она долгое время не могла прийти в себя. Однажды ее лучшая подруга позвала на собрание компании Life is Good. Вернулась Алевтина уже совершенно другим человеком, вспоминает ее племянница Екатерина.

Однажды Владимир наткнулся на объявление компании Life is Good. Требовался сотрудник, который сможет вести свой бизнес. Мужчина откликнулся на предложение, а затем вместе со своим братом отправился в Москву на семинар компании.

В ноябре 2021 у проектов BestWay и Life is Good начались проблемы. Центробанк России внес фирмы в черный список компаний. Контрольный орган обнаружил в их деятельности признаки «финансовой пирамиды». А в декабре Генпрокуратура завела уголовное дело после проверки деятельности кооператива BestWay.

Количество пострадавших может достигать нескольких сотен человек. В социальных сетях они начали объединяться в группы и чаты. В Telegram-беседе Best Way, Life is good, Hermes на сегодняшний день состоит более 800 участников. В чате люди рассказывают истории о своих родных, жалуются на то, что не могут вывести деньги со счетов, советуют друг другу, как можно вернуть вложенные суммы. У некоторых это получается, пусть и не в полном объеме.