Как идея «Справедливой России» о жилищных кооперативах стала объектом расследования силовиков

В конце декабря 2021 года представители Генпрокуратуры заявили, что расследуют уголовное дело в отношении компании BestWay и аффилированной с ней фирмой Life is Good. По мнению Центробанка, эти организации имеют признаки «финансовой пирамиды». Об этом же говорят десятки инвесторов, которые не могут вывести вложенные деньги. В основу одного из проектов Life is Good легли идеи жилищных кооперативов, которые продвигала «Справедливая Россия». И это не простое совпадение, за компаниями стоит «спонсор Дональда Трампа», человек близкий к «СР» и лично к политику Сергею Миронову.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Богатство и квартира без труда

Видео дня

«Научиться зарабатывать, управлять своими финансами и взять свое будущее в свои руки», — гласит лозунг на сайте компании Life is Good. Эта фирма предлагает обычным людям открыть путь в бизнес с минимальными рисками.

У Life is Good есть два проекта. Первый посвящен «инвестициям». Компания предлагает вкладывать деньги на некий счет Vista зарубежной компании Hermes-management. Организаторы обещают высокую доходность — 20% годовых. Только нужно постоянно увеличивать вклад и привлекать новых людей в компанию. За каждого «новичка» участник получает свой «процент вознаграждения». Также в организации есть своя система уровней и директоров. Чем выше уровень, тем выше доход.

Второе направление — потребительский кооператив BestWay. Схема очень похожа на инвестиционный проект, только вместо вкладов участники проекта могут получить квартиру.

Чтобы вступить в кооператив, нужно заплатить 35% от стоимости недвижимости. Затем пайщик каждый месяц платит определенную сумму, как при ипотеке или кредите. Жилье можно получить до полного погашения стоимости.

Квартиры выдаются в порядке очереди. Чтобы она двигалась быстрее, «пайщики» должны привлекать в компанию новых клиентов. При этом официальным владельцем недвижимости до полной выплаты остается BestWay.

Вернуть деньги пока не можем

Алевтина — одинокая женщина, которая несколько лет назад потеряла мужа. После ухода родственника она долгое время не могла прийти в себя. Однажды ее лучшая подруга позвала на собрание компании Life is Good. Вернулась Алевтина уже совершенно другим человеком, вспоминает ее племянница Екатерина.

«Я думала, обычное собрание. Пообщается, познакомится, хорошо проведет время. Однако домой вернулся совершенно другой человек. У нее было какое-то воодушевление. Но для того, чтобы эта эйфория продолжалась, она должна была вносить деньги на счет Vista», — рассказывает Екатерина.

Девушка серьезно обеспокоилась новым увлечением Алевтины, начала изучать материалы об организации. Екатерина консультировалась со знакомыми юристами и финансистами и вскоре пришла к выводу, что схемы, предлагаемые организаторами, могут быть нечистыми.

«Когда вся эта ситуация произошла, доступ к движимому и недвижимому имуществу тети я закрыла. Без меня теперь ни одна сделка не пройдет. У нее были моменты, когда она предлагала продать квартиру, чтобы вложиться уже в жилищный кооператив BestWay. Я ей объясняла, что есть много рисков. Но они их не смущают. Им же внушают, что они бизнесмены, и у бизнесменов тоже есть риски», — говорит девушка.

Через какое-то время Алевтина призналась Екатерине: вывести деньги со счета она не может. Однако женщина верит, что у организации все будет хорошо, и продолжает переводить деньги «компании».

«Я вам честно могу сказать, мне тетя рассказала, что вложила туда полмиллиона рублей. Но как оно на самом деле, я не знаю, так как человек все скрывает. Я не знаю, то ли им дают какую-то надежду, то ли какой-то лучик... Но это очень сильное психологическое воздействие», — сетует Екатерина.

Похожая история случилась и с Владимиром. Мужчина живет в Рязани, работает на железной дороге, зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. В семье у него двое детей. Чтобы как-то улучшить свое финансовое положение, сначала он начал подрабатывать сетевиком в Amway.

«Есть ведь внушаемые люди. Он купил сразу в этом Amway тысяч на сто всякой ерунды, которую пытался продавать своей же семье», — рассказывает брат Владимира, Николай.

Однажды Владимир наткнулся на объявление компании Life is Good. Требовался сотрудник, который сможет вести свой бизнес. Мужчина откликнулся на предложение, а затем вместе со своим братом отправился в Москву на семинар компании.

Мероприятие проходило в гостинице «Бородино». Как объясняет Николай, большинство участников приехали из разных регионов. Для них организаторы сняли номера в этом же отеле.

«Представьте, вы — рязанский парень. Никогда даже за границу не ездили. А тут вас привозят в Москву, в красивый отель. А на семинаре говорят: «Ты инвестор!» У Владимира горели глаза. Говорил: «Это так круто, это же миллионы стоит, наверное!» — делится воспоминаниями Николай.

На мероприятии участникам рассказывали о преимуществах компании — организаторы обещали высокий доход. Однако для его поддержания нужно постоянно привлекать новых участников и не забывать пополнять свой счет, отмечает Николай.

«Помимо всего прочего, на семинаре участникам предлагали взять кредит. Мол, вы же бизнесмены, вот и считайте, что в банке 12% кредит, а мы даем 20% процентов. Без особых усилий вы будете зарабатывать», — рассказывает брат Владимира.

По словам Николая, сумма, потраченная Владимиром на «инвестиции», может достигать полумиллиона рублей. Но это не единственное, что беспокоит Николая. По его словам, Владимиру удалось привлечь нескольких родственников к своему «бизнесу».

«Я показываю своему брату какие-то мелочи, по типу, что их конторы находятся в надземном переходе. Он вроде соглашается. Но потом заявляет, что будет таким же неудачникам продавать все это дело», — грустно объясняет Николай.

В ноябре 2021 у проектов BestWay и Life is Good начались проблемы. Центробанк России внес фирмы в черный список компаний. Контрольный орган обнаружил в их деятельности признаки «финансовой пирамиды». А в декабре Генпрокуратура завела уголовное дело после проверки деятельности кооператива BestWay.

Количество пострадавших может достигать нескольких сотен человек. В социальных сетях они начали объединяться в группы и чаты. В Telegram-беседе Best Way, Life is good, Hermes на сегодняшний день состоит более 800 участников. В чате люди рассказывают истории о своих родных, жалуются на то, что не могут вывести деньги со счетов, советуют друг другу, как можно вернуть вложенные суммы. У некоторых это получается, пусть и не в полном объеме.

«Пока скажу так: почти месяц не могу вывести деньги, вывели только часть», — писал один из пользователей 24 декабря 2021 года.

Помощник депутата и друг Трампа

Основателем и лидером Life is Good выступает Роман Василенко, говорится на сайтах проектов. Василенко — известный бизнес-коуч, он часто мелькает в прессе, у него брали интервью Владимир Познер и Владимир Соловьев. А на странице тренера в Facebook размещены фотографии со многими медийными личностями: с депутатом Сергеем Мироновым, телеведущими Иваном Ургантом, музыкантом Михаилом Боярским.

У Василенко есть даже несколько снимков с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Из-за них российского бизнесмена даже заподозрили в финансировании предвыборной кампании Трампа 2016 года. За фотографию с политиком Василенко заплатил 100 тысяч долларов, часть из которых ушли в штаб президента, писал RTVi.

Сам Василенко активно участвует в политической жизни России. В 2016 году он баллотировался в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». В своем интервью 2017 года бизнесмен упоминал, что помогал некоему политику на общественных началах.

«Я как помощник депутата Государственной думы предложил проект корректировок в законодательство, облегчающих использование материнского капитала. Кроме того, участвую в подготовке закона о жилищной кооперации под эгидой фракции «Справедливой России», — рассказывал Василенко.

Депутаты «Справедливой России» не раз публично поддерживали идеи бизнесмена. Еще в 2015 году в эфире телеканала «Россия 24» лидер партии Сергей Миронов заявил, что жилищные кооперативы необходимы в России, и нужно, чтобы их рекомендовали государственные служащие.

«Первый человек накопил деньги, внес их [в жилищный кооператив]. Другие [участники кооператива] его кредитуют. Он въезжает в квартиру и начинает в ней жить. А дальше расплачивается за квартиру. И такой механизм идет непрерывно, причем это не пирамида никакая. Там все обеспечено», — утверждал Миронов.

На мероприятиях Life is Good даже выступали депутаты Госдумы от «СР». Например, в 2019 году, на четвертом конгрессе компании перед публикой предстал Сергей Крючек, который зачитал приветственное слово от имени Сергея Миронова. В этом обращении лидер партии вновь поддерживал инициативу жилищных кооперативов.

Сергей Крючек лично не раз выступал за идею жилищных кооперативов. Он даже разрабатывал законопроекты. В своей колонке на РБК парламентарий писал, что для развития идеи необходима государственная поддержка: налоговые льготы, частичное финансирование паевых фондов.

«Говоря о поддержке кооперативов, имею в виду не столько прямую финансовую помощь — например, частичное финансирование государством паевых фондов, — сколько косвенные формы поддержки: закрепленные на федеральном уровне налоговые льготы, безусловное право на получение государственных дотаций граждан — материнского капитала и других, «зеленый свет» в развитии кооперативов со стороны региональных властей», — утверждал Крючек.

В конце 2019 года Крючек рассказывал «Интерфаксу», что в Госдуме начались экспертные консультации по законопроекту о жилищных кооперативах. В декабре он и его однопартиец Олег Нилов инициировали проведение круглого стола о роли жилищной кооперации. Судя по фотографиям и стенграммам мероприятия, основатель Life is Good Василенко тоже участвовал в этом обсуждении.

Крючек не попал в VIII созыв Госдумы. Несмотря на это, он продолжил тесно сотрудничать с Василенко. В ноябре 2021 года Крючек возглавил строительную компанию «ИТС». Владельцем организации выступает Елена Василенко, которая может быть родственницей Романа Василенко.

С 2014-го по 2018 год она возглавляла еще один проект бизнес-коуча — «Международную академию бизнеса». Сейчас руководителем этой фирмы значится сам Роман Василенко. Академия бизнесмена находится в Санкт-Петербурге на проспекте Испытателей, 39А. Судя по Google картам, это надземный переход торгового центра «Миллер-центр».

Бывший парламентарий Сергей Крючек рассказал Daily Storm, что Роман Василенко был помощником Сергея Миронова.

«Роман Василенко был помощником депутата Сергея Михайловича Миронова. Я хочу сказать, что и Миронов, и Нилов — мы поддерживали идею жилищной кооперации, как альтернативу различным государственным программам», — поделился Крючек.

Сергей Крючек признался Daily Storm, что знает о проблемах проектов Романа Василенко и сам активно участвует в их решении.

«Ни нашим адвокатам, ни адвокатам BestWay с материалами уголовного дела ознакомиться не удалось. Если бы что-то предъявили — ничего нет! — возмущается бывший парламентарий. — Кроме того, кооператив функционирует, создан оперативный штаб, создано окно конфликтных ситуаций, горячая линия телефонов, все работает полноценно, деньги пайщиков в сохранности, в Сбербанке. Никто никуда не убежал, никаких толп обманутых пайщиков, вкладчиков, дольщиков нет».

Daily Storm направил запросы Сергею Миронову. Однако к моменту выхода этого материала редакция не получила ответ. Связаться с Романом Василенко не удалось.