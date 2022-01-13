«Хочется уже просто купить и переехать», — такую фразу хоть раз, но произносит каждый, кто находится в поиске квартиры. Разбираемся, как избежать стресса, быстро и безопасно продать, купить или обменять квартиру.

Как безопасно купить вторичку с Домклик

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Сервис Домклик «Эксперт по сделке» позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн или за 1 визит в банк: купить, продать, а теперь и провести обмен квартиры в сопровождении экспертов и партнеров Сбера.

Домклик готовит квартиры к продаже, проводит их юридическую проверку и размещает жилье в своем каталоге. Выбирая квартиру из каталога, покупатель может быть полностью уверен в ее юридической чистоте.

Значимое преимущество, собственником квартиры является сам Домклик — юридическое лицо, гарант безопасности, надежный продавец. Упрощается и предпродажная коммуникация — покупателю не нужно вести переговоры с незнакомым человеком, назначать встречи, передавать залог, подписывать непроверенные документы, надеяться на собственную юридическую грамотность и порядочность второй стороны.

Какие квартиры представлены в каталоге Домклик Эксперт и как их найти

В каталоге Домклик представлено более 100 проверенных квартир, расположенных в Москве и области. Количество объявлений увеличивается.

Переехать в квартиру из каталога Домклик получится быстро — в них уже проведена предпродажная подготовка. Большинство квартир продаются с ремонтом или готовы для чистовой отделки — останется только выбрать цвет стен, мебель и перевезти вещи. В квартирах никто не прописан.

Все этапы сделки пройдут в сопровождении экспертов Домклик. Предусмотрены удобные сервисы, которые помогут в оформлении договора купли-продажи, подготовке необходимых документов и проведении электронной регистрации права собственности.

Вот несколько разных вариантов из каталога.

Переехать в удобный район прямо сейчас

Покупка этой двухкомнатной квартиры с ремонтом в современном и популярном ЖК «Береговой» займет всего несколько дней.

Отсюда удобно добираться в центр города, рядом Москва-Сити, в пешей доступности станции метро — Фили и Шелепиха.

Павшинская пойма — во-первых, это красиво, а со скидкой 0,3% на ипотеку Cбера — еще и приятно

Просторная однокомнатная квартира площадью 52 метра с ремонтом в Красногорске.

До МЦД «Пенягино» — 10 минут пешком.

Удачное приобретение в подмосковном Одинцово

Просторная двухкомнатная квартира площадью 60 метров за 13 млн рублей.

Можно сделать косметический ремонт или облагородить существующий — база для этого отличная.

Сколько времени займет сделка, сколько она стоит и можно ли купить квартиру в ипотеку

Сделка займет несколько дней. Значит, в течение недели получится даже перевезти вещи в новую квартиру.

Все этапы сделки сопровождают эксперты Домклик — в любой момент детали процесса можно узнать у менеджера в чате или по телефону. А можно и не узнавать — все заботы на себя берет Домклик. Покупателю нужно 1 раз приехать в банк в удобное время для подписания документов. Расходы на проведение сделки Домклик также берет на себя.

Домклик предусмотрел удобные сервисы, которые помогут в оформлении договора купли-продажи, подготовке необходимых документов и проведении электронной регистрации права собственности.

Если для приобретения квартиры из каталога Домклик потребуется ипотека, комфортные условия кредитования и скидку на ипотеку предложит СберБанк. Клиентам доступна скидка до 0,3% на ипотеку Сбера.

Продать свою квартиру и купить жилье из каталога — трейд-ин с Домклик

Купить жилье из каталога можно, продав свою квартиру — получится провести сразу 2 сделки в сопровождении экспертов и партнеров СберБанка. Домклик оценит квартиру и предложит справедливую цену, быстро купит ее — всё просто. Можно выбирать новое жилье и готовиться к переезду.