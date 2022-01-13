Эксперты дали прогноз по ипотечным ставкам

«Эксперты прогнозировали рост ипотечных ставок до уровня 10 — 11%, и данный прогноз, как мы видим, реализовался. Думаю, ставка пока что останется на этом уровне. Тем не менее, вряд ли этот тренд серьёзно скажется на удорожании ипотеки для покупателей», — заявила она в беседе с Life.ru.