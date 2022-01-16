Собственникам квартир напомнили о новом штрафе с 1 марта

С 1 марта текущего года владельцам квартир могут грозить штрафы до 50 тысяч рублей. Новые правила затронут тех собственников, которые, к примеру, будут использовать жилые помещения не по назначению – пишет «Solenka».

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Адвокат Михаил Игнатьев рассказал, что санкции будут применены к тем гражданам, в недвижимости которых проведена незаконная перепланировка.