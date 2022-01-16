Собственникам квартир напомнили о новом штрафе с 1 марта

С 1 марта текущего года владельцам квартир могут грозить штрафы до 50 тысяч рублей. Новые правила затронут тех собственников, которые, к примеру, будут использовать жилые помещения не по назначению – пишет «Solenka».
Адвокат Михаил Игнатьев рассказал, что санкции будут применены к тем гражданам, в недвижимости которых проведена незаконная перепланировка.
Размер штрафов будет неодинаков. Физические лица будут обязаны оплатить штраф в размере 2 – 2,5 тысяч рублей, должные лица – 4-5 тысяч рублей, а на юридических лиц будет наложен штраф до 50 тысяч рублей.