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2 часа назад

Штраф в 50 тысяч рублей грозит собственникам квартир с 1 марта 2022 года

С 1 марта текущего года владельцам квартир могут грозить штрафы до 50 тысяч рублей. Новые правила затронут тех собственников, которые, к примеру, будут использовать жилые помещения не по назначению – пишет «Solenka».

Собственникам квартир напомнили о новом штрафе с 1 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат Михаил Игнатьев рассказал, что санкции будут применены к тем гражданам, в недвижимости которых проведена незаконная перепланировка.

Размер штрафов будет неодинаков. Физические лица будут обязаны оплатить штраф в размере 2 – 2,5 тысяч рублей, должные лица – 4-5 тысяч рублей, а на юридических лиц будет наложен штраф до 50 тысяч рублей.

Недвижимость,Михаил Игнатьев,
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