В Госдуме перечислили льготы, о которых россияне могли не знать

Так, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. При этом новое жилье надо купить в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года.

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Кадастровая стоимость проданного жилья должна быть менее 50 млн рублей, а новая квартира должна стоить дороже старой и иметь большую общую площадь. Кроме того, на момент продажи у семьи не должно быть в собственности другого дома, по площади больше половины приобретенного.

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Льгота распространяется на один объект каждого вида, а для ее получения необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Помимо этого, пожилые люди, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и семьи с детьми инвалидами освобождаются от уплаты земельного налога с шести соток.

Еще одна малоизвестная льгота - предоставление детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплатных лекарств. Выписать лекарство должен врач-педиатр, а получить его можно в любой аптеке, обслуживающей льготников.