Как получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры

При приобретении квартиры в браке оба супруга могут получить налоговый вычет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Дума ТВ».

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Отмечается, что процедура позволяет вернуть 13% от потраченной суммы. Размер налогового вычета ограничивается 260 тысячами рублей. Их можно получить, если стоимость жилья составила не менее двух миллионов рублей. Если квартира была куплена в браке, вернуть можно уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого из супругов. Стоимость недвижимости при этом должна составлять не менее четырех миллионов рублей.

Для получения имущественного вычета нужно предоставить заявление, паспорт, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, а также декларацию по форме 3-НДФЛ и справку об удержанном подоходном налоге формы 2-НДФЛ. Гражданам могут отказать в праве на получение части потраченных средств, если квартира была куплена у родственников.