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1 час назад

Как получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры

При приобретении квартиры в браке оба супруга могут получить налоговый вычет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Дума ТВ».

Как получить двойной налоговый вычет при покупке квартиры
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что процедура позволяет вернуть 13% от потраченной суммы. Размер налогового вычета ограничивается 260 тысячами рублей. Их можно получить, если стоимость жилья составила не менее двух миллионов рублей. Если квартира была куплена в браке, вернуть можно уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого из супругов. Стоимость недвижимости при этом должна составлять не менее четырех миллионов рублей.

Для получения имущественного вычета нужно предоставить заявление, паспорт, выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, а также декларацию по форме 3-НДФЛ и справку об удержанном подоходном налоге формы 2-НДФЛ. Гражданам могут отказать в праве на получение части потраченных средств, если квартира была куплена у родственников.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в России вступил в силу закон, дающий возможность оформлять инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в упрощенном порядке — через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Упрощение касается вычетов за строительство или покупку дома, квартиры, комнаты или долей в них, земельных участков под ИЖС, а также за погашение процентов по кредитам на такие цели. Также новый порядок предусматривается для вычетов на суммы, внесенные на индивидуальные инвестиционные счета.

Недвижимость,Федеральная налоговая служба,
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