В Екатеринбурге первые аукционы по проектам КРТ пройдут в марте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Компании-девелоперы для первых трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге определят в ходе аукционов не позднее марта 2022 года, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации города Григорий Сурганов.

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Сейчас под реализацию механизма КРТ утверждены три площадки в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша во время и после Великой Отечественной войны, - там расположены 42 дома, из которых 11 признаны аварийными.

"По тем площадкам, что нам известны, это март 2022 года", - сообщил Сурганов в ответ на вопрос о сроках аукционов, отметив, что интерес к процедуре у строительного сообщества большой.

По словам Сурганова, жителям будут предлагать не менее трех вариантов квартир, если взамен прежнего жилья они не выберут равнозначное возмещение деньгами. "Установлено, что квартира должна быть в границах того же населенного пункта, обязанности предоставлять жилье в этом же районе нет", - отметил он. Сроки освоения площадок могут достигать 10 лет.

Кроме того, до конца первого квартала власти определят еще не менее пяти новых площадок для КРТ в различных районах города, добавил Сурганов. В общей сложности они затронут 40-50 домов.