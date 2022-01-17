«Петербургская Недвижимость» и Сбербанк запустили совместную ипотечную программу

«Петербургская Недвижимость» и Сбербанк запустили совместную программу по ипотеке со льготным периодом.
Предложение разработано для покупателей квартир в жилых комплексах Setl Group в разных районах Петербурга. Среди них "Чистое небо" в Приморском районе, "Солнечный город" в Красносельском и "Зеленый квартал" в Московском районе, "Автограф в центре", "Стрижи в Невском 2" и другие объекты.
Минимальный первоначальный взнос по кредиту составляет 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок предоставления кредита - 30 лет. При покупке квартир в жилых комплексах от Setl Group процентная ставка на первый год кредитования составит 0,01% годовых, после льготного периода - от 4,7% годовых.