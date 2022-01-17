«Петербургская Недвижимость» и Сбербанк запустили совместную ипотечную программу

«Петербургская Недвижимость» и Сбербанк запустили совместную программу по ипотеке со льготным периодом.

Фото: Бюллетень Недвижимости Бюллетень Недвижимости

Предложение разработано для покупателей квартир в жилых комплексах Setl Group в разных районах Петербурга. Среди них "Чистое небо" в Приморском районе, "Солнечный город" в Красносельском и "Зеленый квартал" в Московском районе, "Автограф в центре", "Стрижи в Невском 2" и другие объекты.