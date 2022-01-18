Названы причины спроса на недвижимость в Турции среди россиян

Россияне начали скупать недвижимость в Турции из-за падения лиры. Такую причину назвал «Известиям» директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group Александр Шибаев.

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По мнению эксперта, спрос на недвижимость в Турции вырос за счет курсовой разницы, в результате чего жилье стало для россиян и других иностранцев в два раза доступнее.

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«Учитывая, что Турция — самый популярный курорт среди россиян, иметь собственную недвижимость там дешевле, чем на сопоставимых курортах России», — объяснил аналитик.

Партнер агентства недвижимости Savills в России Ирина Мошева рассказала, что для россиян Турция является «страной номер один» при выборе государства для покупки недвижимости за рубежом. Она отметила, что спрос вырос из-за пандемии, так как многие страны закрыли границы или расширили ограничения на въезд, а Турция признала российскую вакцину. По мнению Мошевой, крупные города Турции, в том числе Стамбул, все больше становятся похожими на европейские и этим привлекают состоятельных покупателей.

Другая причина интереса к Турции заключается в программе получения гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость стоимостью от 250 тысяч долларов. Причем в рамках этой программы потребители редко ограничиваются покупкой на необходимую сумму — средний размер инвестиций при приобретении недвижимости с иммиграционной целью достигает 450 тысяч долларов.

Одной из причин возросшего спроса также являются доступность инфраструктуры и относительно низкие затраты на проживание. В Стамбуле, по сравнению с городами Кипра и Греции, цены ниже, а качество окружающей среды сопоставимо.

«Все это делает Турцию очень интересным и растущим рынком недвижимости, несмотря на волатильность местной валюты. Но из-за падения лиры, конечно, сейчас наиболее выгодный момент для того, чтобы в этот рынок войти», — подытожила Мошева.