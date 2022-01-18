Юрист уточнил предпосылки для изъятия квартиры

Согласно российскому законодательству, у единственного пригодного для постоянного проживания жилья есть исполнительский иммунитет, однако бывают случаи, когда и единственную квартиру могут отобрать за долги. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

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Взыскание на квартиру с целью исполнения обеспеченного ипотекой обязательства правомерно, если такое помещение находится в залоге у банка и взято одновременно в ипотеку, указал эксперт.

Он сослался на постановление Конституционного Суда РФ, которое предусматривает, что исполнительский иммунитет «должен распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам является разумно достаточным для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения».

Это значит, что исключать обращение взыскания на такое помещение нельзя, если будет установлено, что жилое помещение является единственным пригодным для постоянного проживания для должника и членов его семьи, но при этом его площадь значительно больше необходимой (социальной нормы), подчеркнул Аванесов.

Кроме того на единственное жилое помещение могут обратить взыскание, если должник искусственно (умышленно) создал такие условия, при которых конкретное жилое помещение является единственным, предупредил юрист.

17 января сообщалось, что, по данным Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев 2021 года власти вынесли 11 млн постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Невыездных должников стало на 3 млн, или на 37,5%, больше, чем год назад. Отмечается, что около миллиона постановлений вынесено за невыплату алиментов.