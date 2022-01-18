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1 час назад

Почему россияне скупают жилье в Турции

По данным Института статистики страны, за год граждане России купили почти 5,4 тысячи квартир и домов в Турции, что является рекордом с 2015 года и на 75% больше, чем было куплено в 2020 году. Данные публикует РБК.

Почему россияне скупают жилье в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Высокий интерес россиян к недвижимости в Турции обусловлен низкими ценами на хорошее курортное жилье, рассказал радио Sputnik главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов.

«На сегодняшний день основной объем покупок приходится на диапазон в 4-5 миллионов рублей. За эти деньги россияне могут купить очень хорошую «двушку» или «трешку» площадью порядка 100 квадратных метров на второй или третьей линии от моря в жилом комплексе со своим бассейном», – пояснил он.

Морозов отметил, что сейчас подходящее время для покупки недвижимости в Турции «для себя», а не для инвестиций.

«Можно говорить, что в ближайшие два года в Турции будет рост цен на курортную недвижимость, а вот что будет потом – неизвестно. Если говорить о покупке недвижимости в качестве инвестиционного вложения, то сложно сказать, что будет с политической ситуацией и курсом лиры», – добавил он.

В общей сложности за 2021 год в Турции иностранцы купили 59,3 тысячи объектов недвижимости. Жители Ирана приобрели 10 тысяч квартир и домов, граждане Ирака – 8,7 тысячи.

Зарабатывать на аренде квартир стало невыгодно

Ранее сообщалось, что, по данным Prian.ru, более 49,4% запросов россиян на приобретение недвижимости приходятся на Турцию, Болгарию и Испанию. Спрос на Турцию, как отмечают эксперты, вырос на 53%: покупкой недвижимости в этой стране заинтересовались на фоне обвала лиры.

Недвижимость,Михаил Морозов,ИА Sputnik,
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