Риелторы оценили выгоду Монеточки от продажи квартиры

Эксперты оценили, сможет ли певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, заработать на продаже своей квартиры в центре Москвы после публикации ее адреса в Telegram-канале Mash. Своим мнением специалисты поделились с «Газетой.Ru».
«Если квартира под ремонт, вообще убитая напрочь и окна на улицу, то теоретически она может стоить 20 миллионов, но это нижняя цена. <…> За этот год ценник в принципе подрос, поэтому все зависит от того, когда она ее покупала. Если она покупала ее, условно, в ноябре месяце, то скорее всего продаст по той же цене. Если пораньше, например в начале года, то за год ценник вырос где-то на 15-20%. Если она будет продавать квартиру, то будет покупать другую, а покупать ее она будет по сегодняшним ценам. Поэтому вряд ли речь идет о выгоде. Скорее всего одни проигрыши, как минимум на сопровождении сделки и риелторских услугах, если она пользовалась ими», — пояснил эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Кроме того, Барсуков считает, что известность певицы никак не поможет ей увеличить стоимость жилья.
«Тут может быть перенос ликвидности, но не цены. Грубо говоря: "Ой, вы знаете, вы встретитесь на договоре с таким-то человеком". То есть некое знакомство может на ликвидности отразиться, но вряд ли это отразится на цене. Если вы будете покупать квартиру умершей знаменитости, например, если в квартире жил Булгаков, то это одно дело. А другое дело современная певица, у которой молодая аудитория. <…> Ну а потом банально — она же в этой квартире даже не жила. Тот факт, что она ею владела, не создаст цену», — заключил он.
Подобного мнения придерживается и риелтор Наталья Перескокова, которая предположила, что фанаты Монеточки вряд ли смогут позволить себе жилье, принадлежавшее певице.
«К сожалению, наверное, певица Монеточка не настолько известна, чтобы считать ее звездой. Возможно, у нее есть своя целевая молодежная аудитория. <…> Возможно, она сможет заработать на этом если продажей займется грамотный риелтор, но заработать из-за того, что это ее квартира — сомневаюсь», — сказала она «Газете.Ru».
Напомним, 17 января Telegram-канал Mash выложил видео дома в Басманном районе, где, по словам журналистов, певица Монеточка купила 60-метровую квартиру за 20 миллионов рублей.
Позднее певица обвинила редакцию канала в раскрытии ее адреса и назвала это «позорным журналистским поступком». Монеточка опасается преследования и подумывает о продаже квартиры и поиске нового жилья.