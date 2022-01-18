Риелторы оценили выгоду Монеточки от продажи квартиры

«Если квартира под ремонт, вообще убитая напрочь и окна на улицу, то теоретически она может стоить 20 миллионов, но это нижняя цена. <…> За этот год ценник в принципе подрос, поэтому все зависит от того, когда она ее покупала. Если она покупала ее, условно, в ноябре месяце, то скорее всего продаст по той же цене. Если пораньше, например в начале года, то за год ценник вырос где-то на 15-20%. Если она будет продавать квартиру, то будет покупать другую, а покупать ее она будет по сегодняшним ценам. Поэтому вряд ли речь идет о выгоде. Скорее всего одни проигрыши, как минимум на сопровождении сделки и риелторских услугах, если она пользовалась ими», — пояснил эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.