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1 час назад

Зарплата в 104 тысячи потянет «однушку» в ипотеку в Москве

Покупку однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку могут позволить себе граждане с заработной платой в 104 тысячи рублей в месяц. Именно на такой цифре сошлись сразу несколько экспертов.

Зарплата в 104 тысячи потянет «однушку» в ипотеку в Москве
Фото:  Rodrigo Santos: Pexels Rodrigo Santos: Pexels

— При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство, — уточнил аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина добавила, что средняя цена на однокомнатную квартиру в столице в среднем составляет десять с половиной миллионов рублей. Семья из двух человек, не имеющая средств заплатить первоначальный взнос, накопит нужную сумму менее, чем за два года, но при условии, что общий ежемесячный доход будет равняться 180 тысячам рублей, предает слова Кирюхиной РИА Новости.

19 января юрист объяснил, каких прав лишается собственник при сдаче квартиры в аренду. Например, после сдачи жилья в аренду владелец не может приходить в квартиру без предупреждения

Недвижимость,ЦИАН,РИА Новости,
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