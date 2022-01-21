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19 минут назад

Новости недели: 14 — 21 января 2022

1️⃣ Домклик рассказал, как за 2021 год изменилась ипотека Сбера

Новости недели: 14 — 21 января 2022
Фото: Журнал ДомКликЖурнал ДомКлик

Домклик от Сбера на протяжении 2021 года старался сделать ипотеку доступной, а процесс ее оформления быстрым, простым и безопасным для всех категорий граждан.

Домклик рассказал, какие возможности удалось реализовать, и как их использовать при покупке недвижимости уже сейчас.

2️⃣ Теперь сделку без ипотеки можно оформить в любом офисе Сбера

Теперь для оформления сделок без ипотеки открыты все офисы Сбера. Ранее возможность для записи была только в специализированные ипотечные центры.

Опция будет особенно полезна для клиентов, проживающих далеко от специализированных ипотечных центров.

Записаться на сделку без ипотеки

3️⃣ Домклик выяснил, почему в России подорожали квартиры

Одними из главных факторов повышения цен на квартиры аналитики Домклик назвали пандемийный кризис, популярность льготных ипотечных программ, дефецит кадров на стройплощадках и повышение стоимости стройматераилов.

4️⃣ Более 2,3 тысяч обманутых дольщиков страны получат компенсации

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение выплатить компенсации более 2,3 тыс. обманутых дольщиков в шести регионах России, сообщает ТАСС.

Среди них жители Московской, Новосибирской, Ленинградской и Саратовской областей, Красноярского края и Северной Осетии.

5️⃣ В России готовятся единые стандарты «умного дома»

Правительство совместно с девелоперами и IT-компаниями разрабатывает госстандарт «умного» многоквартирного дома, пишет Коммерсант.

В пакет, позволяющий назвать дом «умным», планируется включить распознавание лиц и сервисы для контроля инфраструктуры ЖКХ. В числе прочего так правительство хочет стимулировать спрос застройщиков на российскую электронику.

Недвижимость,Газета "Коммерсантъ",ИТАР-ТАСС,
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