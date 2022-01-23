Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-5° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
2 часа назад

В Удмуртии в 2022 году введут две новых поликлиники

ТАСС, 23 января. Власти Удмуртии в 2022 году направят более полумиллиарда рублей на капитальный ремонт более 30 медицинских организаций. В регионе начнет работать детская поликлиника в Можге и взрослая в Воткинске, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканского Минздрава.

В Удмуртии в 2022 году введут две новых поликлиники
Фото: ТАССТАСС

"В 2022 году по отрасли здравоохранения планируется проведение капитальных ремонтов более чем в 30 объектах на общую сумму более 500 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Также в регионе будут введены в эксплуатацию детская поликлиника в городе Можга и взрослая поликлиника в Воткинске.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году по программе "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в регионе построили 88 фельдшерско-акушерских пунктов, еще один - в деревне Пихтовка - построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения Удмуртии. Ранее сообщалось, что в Удмуртии по нацпроекту хотят построить всего 88 объектов. При этом регион первым в РФ планировал начать цифровизацию ФАПов, устанавливая в них в том числе программы по распознаванию речи.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.

Недвижимость,Владимир Путин,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители