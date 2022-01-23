В Удмуртии в 2022 году введут две новых поликлиники

ТАСС, 23 января. Власти Удмуртии в 2022 году направят более полумиллиарда рублей на капитальный ремонт более 30 медицинских организаций. В регионе начнет работать детская поликлиника в Можге и взрослая в Воткинске, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканского Минздрава.

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"В 2022 году по отрасли здравоохранения планируется проведение капитальных ремонтов более чем в 30 объектах на общую сумму более 500 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Также в регионе будут введены в эксплуатацию детская поликлиника в городе Можга и взрослая поликлиника в Воткинске.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году по программе "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в регионе построили 88 фельдшерско-акушерских пунктов, еще один - в деревне Пихтовка - построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения Удмуртии. Ранее сообщалось, что в Удмуртии по нацпроекту хотят построить всего 88 объектов. При этом регион первым в РФ планировал начать цифровизацию ФАПов, устанавливая в них в том числе программы по распознаванию речи.