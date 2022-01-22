Снять «однушку» в Москве стало на треть дороже

Аренда «однушек» и «двушек» в Москве за год подорожала почти на треть. Средняя ставка по таким вариантам жилья с января 2021-го выросла на 27% и 28% соответственно. Для однокомнатных квартир она превысила 48 тысяч рублей, а для двухкомнатных достигла почти 70 тысяч, сообщил ЦИАН. Там также добавили, что сегодня лишь каждый третий арендатор заселяется в понравившуюся квартиру.

Фото: ТАСС ТАСС

Житель столицы Дмитрий две недели назад начал искать однушку рядом с работой в районе метро «Нагатинская». Определил для себя несколько критериев: месячная оплата в районе 40 тысяч рублей, свежий ремонт, рабочая стиральная машина и площадь около 40 квадратных метров. В результате подходящий вариант нашелся только на «Бунинской аллее» — на 13 станций южнее от того места, где собеседник Business FM планировал снять жилье изначально:

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— В районе метро «Нагатинская» и станции МЦК «Верхние Котлы» дешевле 45 тысяч ничего не найти. Если смотреть это направление по Варшавке в область, то, наверное, в районе 40 тысяч можно найти только в Бутово, «Бунинская аллея», и то не совсем в пешей доступности от метро. Если прямо рядышком с метро смотреть, то в районе 40 тысяч будет квартира с не очень хорошим ремонтом, «бабушкин ремонт», скажем так.

— Говорят, что арендодатели стали более требовательны, интервьюируют потенциальных арендаторов.

— Они расспрашивают, кто, что, чем занимаешься. Практически в каждом объявлении обязательно, чтобы арендаторы были славяне. Знаю, что ту квартиру, которую я сейчас буду арендовать, ее просматривали уже неоднократно, но хозяин всем отказывал.

По данным ЦИАН, лишь треть потенциальных жильцов сегодня получают квартиру, которая им понравилась. На шансы заключить с собственником договор может повлиять и профессия съемщика. Владельцы больше всего доверяют банковским сотрудникам, IT-специалистам и госслужащим. Меньше всего — административному персоналу. Из-за новой волны пандемии почти вдвое реже стали сдавать квартиры медработникам.

Иными словами, рынок арендатора сменился рынком арендодателя. Привел к этим изменениям рост спроса на съемное жилье, который в свою очередь был вызван подорожанием квартир в целом. По оценке аналитиков, ценник на продажу столичного жилья за 2021 год повысился на 25-30%. На столько же увеличилась и стоимость аренды «однушек» и «двушек» в Москве. Кроме того, рекордный за девять лет скачок произошел из-за осеннего возвращения работников в офисы и перехода в офлайн школьников в сентябре. Еще один фактор, который подстегивает цены, — долгосрочный тренд на обновление жилищного фонда в столице, отмечает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН:

«Есть некий долгосрочный тренд, почему аренда имеет тенденцию к удорожанию. Дело в том, что за последние пять лет достаточно сильно поменялся портрет средней «однушки», которая представлена на рынке недвижимости, потому что очень много новой недвижимости было построено за пять лет, и там много жилья, которое покупалось с инвестиционными целями. Как правило, такие квартиры с неплохим ремонтом, это свежие дома с хорошими подъездами, с благоустройством придомовой территории и так далее. Такого более качественного предложения в общей структуре становится больше, а «бабушкиных» вариантов становится меньше».

Все эти факторы поднимают ценник и для тех, кто уже снимает квартиру. Собственники и так обычно повышают квартплату для съемщиков спустя несколько месяцев или лет, но под влиянием текущего заметного роста увеличили ее еще больше.

Комментирует специалист по недвижимости Андрей Цебриков:

— Если речь идет о каких-то глобальных подорожаниях, скажем так, от 10-20 тысяч рублей и выше, то да, люди, скорее всего, поднимают. Если это 5 тысяч рублей, 3 тысячи, то на это никто не смотрит. Последний пример: квартира стоила 40 тысяч рублей, потом стала стоить 60 тысяч — да, подняли они.

— И в принципе соглашаются все, да?

— Не все. Некоторые люди уходят уже в другую локацию, то есть Новая Москва и так далее.