Назван минимальный доход для получения ипотеки в Москве

Стал известен минимальный размер заработной платы для одобрения ипотеки в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на слова директора департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова и директора департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталия Костюкевича.

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Шорников отметил: если исходить из условной стоимости квартиры в восемь миллионов рублей и несубсидированной ипотеки, среднемесячный платеж при первоначальном взносе в десять процентов от общей суммы составит примерно 70 тысяч рублей в месяц.

«Доход заемщика для такого платежа при отсутствии у него других кредитов должен составлять от 85 тысяч рублей. Для семьи из двух-трех человек — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей. Хорошей практикой является соотношение ипотечного платежа к среднемесячному доходу семьи — не более 50 процентов», — рассказал он.

В случае субсидированной ипотеки платеж ниже, что пропорционально снизит требование к доходу клиента, подчеркнул специалист.

При первоначальном взносе в 10-20 процентов ставки по ипотечным кредитам, как правило, одинаковы. Банки обычно предлагают скидки при взносе в 30–40 процентов, добавил представитель банка «Зенит».

По словам Костюкевича, при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в десять с половиной миллионов рублей, а в Подмосковье — в шесть миллионов рублей, при сроке кредита в 25 лет и десятипроцентном первоначальном взносе доход заемщика должен быть не менее 142,5 тысячи рублей в столице и не менее 81,5 тысячи рублей — в области. При сроке кредита в 15 лет и 20-процентном взносе доход заемщика должен быть не менее 84 тысяч рублей для приобретения жилья в Подмосковье и около 147 тысяч рублей — в Москве.

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