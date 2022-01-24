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1 час назад

Россиянам отсоветовали вкладываться в московское жилье

Покупка квартир в Москве для сдачи в аренду становится все менее выгодной, пишет «Вечерняя Москва». Средняя доходность от сдачи столичных «однушек» снизилась за год с 6 до 5,4 процента, рассказала изданию эксперт крупного агентства недвижимости Виктория Кирюхина.

Россиянам отсоветовали вкладываться в московское жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила специалист, в настоящее время доходность по банковским депозитам в большинстве случаев выше, чем доходность от сдачи недвижимости. Кирюхина отсоветовала россиянам вкладываться в московское жилье. «Проще положить [деньги] в банк, чем покупать на них квартиру и сдавать ее», — указала она.

С экспертом не согласился директор риелторского агентства Артем Домрачев. По его словам, доходность от вложения средств в недвижимость не определяется одной только ценой аренды. Средняя стоимость «однушки» в Москве за 2021 год существенно увеличилась, подчеркнул специалист.

Эксперт комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Ян Арт в свою очередь заявил, что лучше купить квартиру, «которая никуда не денется», чем держать деньги в банке и гадать, что с этим банком произойдет. Размер возмещения по банковским вкладам ограничен, подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Недвижимость,Минстрой,Госдума,
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