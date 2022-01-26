Ставки по ипотеке в РФ превысят психологический уровень

В России в 2022 году замедлятся темпы роста ипотеки в связи с превышением ставок уровня в 10% и низкими темпами роста доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». Отмечается, что ипотека останется драйвером роста кредитования.

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«Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%», – полагают эксперты.

Согласно их прогнозу, подорожание недвижимости окажет разнонаправленное влияние: часть людей может отложить ее покупку, но средний чек ипотеки увеличится, что повлияет на рост объема выдач и портфеля. Если программу льготной ипотеки свернут во втором полугодии 2022 года, выдачи льготных кредитов на недвижимость уменьшатся на 40%, до 1 триллиона рублей к концу 2022 года, сказано в исследовании.

Аналитики ожидают, что рост ипотечного портфеля по итогам года может достигнуть 15-17% или 7-11% без учета поддержки госпрограмм против 27% по итогам 2021 года.

«Помимо госпрограмм, рост ипотечного кредитования будут стимулировать совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развитие ипотеки на вторичном рынке жилья», – подытожили эксперты.