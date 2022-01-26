Ставки по ипотеке в РФ превысят психологический уровень

В России в 2022 году замедлятся темпы роста ипотеки в связи с превышением ставок уровня в 10% и низкими темпами роста доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». Отмечается, что ипотека останется драйвером роста кредитования.
«Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%», – полагают эксперты.
Согласно их прогнозу, подорожание недвижимости окажет разнонаправленное влияние: часть людей может отложить ее покупку, но средний чек ипотеки увеличится, что повлияет на рост объема выдач и портфеля. Если программу льготной ипотеки свернут во втором полугодии 2022 года, выдачи льготных кредитов на недвижимость уменьшатся на 40%, до 1 триллиона рублей к концу 2022 года, сказано в исследовании.
Аналитики ожидают, что рост ипотечного портфеля по итогам года может достигнуть 15-17% или 7-11% без учета поддержки госпрограмм против 27% по итогам 2021 года.
«Помимо госпрограмм, рост ипотечного кредитования будут стимулировать совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развитие ипотеки на вторичном рынке жилья», – подытожили эксперты.
Ранее в январе сообщалось, что, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», средняя полная стоимость ипотеки в России в декабре 2021 года выросла на 4,4 п.п. — до 13,2%, что стало максимумом с 2015 года. Отмечается, что рост обусловлен одним единственным фактором — повышением Банком России ключевой ставки. Многие кредиторы уже пошли на повышение ставки по основным программам кредитования до двузначных значений.