Уральский девелопер «Брусника» в два раза увеличил земельный банк в Москве

В прошлом году строительная компания «Брусника» увеличила объем ввода недвижимости на 22,8%– до 268,9 тыс. «квадратов». Годом ранее этот показатель составлял 219. Основной вклад в прирост внесли Новосибирск, Екатеринбург и Тюмень. Об этом УралПолит.Ru сообщили в пресс-службе девелопера.Вырос и объем зарегистрированных договоров. Их общая сумма в 2021 году равнялась 31,7 млрд. В 2020-м – 27 млрд. Таким образом, рост составил 17%. Это связано с сохранением объема продаж в натуральном выражении и увеличением цен на жилье. В прошлом году этот показатель достиг отметки в 336,7 тыс. квадратных метров, годом ранее – 333,1 тыс. Рост средней стоимости жилья равнялся 16% – цена выросла с 81 до 94 тыс. за «квадрат». Однако в компании зафиксировали снижение доли ипотечных договоров за год – с 64% до 52%. «Это преимущественно было вызвано наличием инвестиционных сделок с крупными клиентами без привлечения ими кредитных средств на покупку жилья, а также изменением условий по льготной ипотеке», – пояснили в пресс-службе «Брусники».Еще один важный показатель операционной деятельность – общий объем поступлений денег от продажи недвижимости. В 2021 году он составил 25,3 млрд рублей, что сопоставимо с показателем 2020-го. Тогда он равнялся 25,5 млрд рублей.Также в прошлом году «Брусника» почти в два раза увеличила свой земельный банк. В пересчете на продаваемую площадь он увеличился с 3,4 до почти 6 млн квадратных метров. При этом два участка были приобретены в Москве, а именно в Восточном и Северо-Восточном округах – ранее компания работала только в области. Еще три в регионе и, в частности, в поселке Нахабино, Люберцах и Химках. Таким образом, в московском регионе земельный банк вырос с 235 тыс. до 1,1 млн. «квадратов» продаваемой площади. Кроме того, в Тюмени стартовал второй проект по строительству арендного дома. Он реализуется в партнерстве с компанией «Дом.РФ». Первый стартовал в 2020 году в Екатеринбурге. Также власти Свердловской области привлекли девелопера в качестве консультанта по вопросам комплексного развития территорий. Он стал первой строительной компанией, включившейся в этот вопрос.Наконец, в декабре 2021-го «Брусника» и «Сбер» ввели в опытную эксплуатацию проект по удаленному стройконтролю, что повышает прозрачность, а также уровень доверия между банком, финансирующим проект, и застройщиком. Также компания стала победителем двух международных конкурсов. Проект «Дом у озера» в Тюмени был признан лучшим на International Property Awards в номинации Residential Development, а каньон «Шишимской горки» в Екатеринбурге стал лучшим проектом в сфере жилой застройки на Architecture Masterprize.«Прошедший год был ознаменован резким ростом себестоимости и изменением условий по льготной ипотеке. Но нам удалось справиться этими вызовами. В партнерстве со «Сбером» и «Дом.РФ» мы разработали программы, предусматривающие субсидирование кредитной ставки. Это позволило в четвертом квартале увеличить объем ипотечных договоров до 5,8 млрд рублей – максимальный показатель за 2021 год», – отметил директор по стратегическим финансам и инвестициям «Брусники» Андрей Никитин.Он также подчеркнул, что в этом году у компании есть планы по росту объема продаж примерно в полтора раза в сравнении с прошлым за счет увеличения ассортимента. Сегодня примерный показатель по зарегистрированным договорам – 450 тыс. «квадратов».