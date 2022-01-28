Дойти до каждого села: как национальные проекты преображают Кинельский район

ХВАТАЕТ НА ВСЕХ Каждый день ставит перед руководством муниципальных образований разнообразные задачи. Наиболее эффективным механизмом для их решения сейчас стало участие в национальных проектах. Они многократно расширяют возможности развития муниципалитетов, помогая привлечь средства из областного и федерального бюджетов. В 2021 году Кинельский район участвовал в десяти национальных проектах, а также в ряде региональных и ведомственных программ. Но если подобная активность характерна для многих муниципалитетов, то у кинельцев есть свои ноу-хау. - Мы отличаемся от большинства сельских районов Самарской области тем, что у муниципалитета нет районного центра. Но в этом - наше важное преимущество: обычно самые крупные проекты реализуют в районных центрах, а мы направляем ресурсы в сельские поселения, - рассказал глава Кинельского района Юрий Жидков. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД Национальные проекты реализуются и в крупных, и в малых селах. При планировании в муниципалитете стараются использовать комплексный подход. Так, серьезные ресурсы вложены в территорию одного из сельских поселений - Малой Малышевки. В минувшем сезоне капитально отремонтировано здание сельского Дома культуры, построенное в 1987 году. С инициативой вышли сами сельчане - они направили письменное обращение Президенту Владимиру Путину. Инициативу поддержали на всех уровнях. По предложению губернатора Дмитрия Азарова, помимо средств федерального бюджета, в софинансировании участвовала областная казна, содействие оказало и региональное министерство культуры. Общая сумма вложений составила более 46 млн рублей. - Мы благодарны Президенту России и губернатору области за поддержку нашей инициативы. То, каким стал сейчас Дом культуры - это совершенно другой уровень, - говорит Юрий Жидков. В СДК Малой Малышевки зрительный зал на 220 мест с современным оборудованием, спортивный и хореографический залы, помещения для занятий кружков и секций, а также многофункциональная библиотека. Сейчас на ее базе формируется краеведческий центр имени писателя Ивана Никульшина. Здесь же, в Малой Малышевке, по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроили площадь перед Домом культуры, уложили брусчатку, установили освещение. А, кроме того, в 2021 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" завершено обустройство территории для малоэтажной застройки "Зеленая окраина". 100 земельных участков по 10 соток каждый с полным комплектом подведенных коммуникаций ждут своих хозяев. Проект обошелся в 190 млн рублей. ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ - Общаясь с молодыми семьями, я не устаю повторять: даже если вы работаете в Самаре, живите в родном селе - это намного лучше! Здесь бесплатные спортивные секции и кружки, обновленные детские сады и школы. Рядом родители, друзья и соседи, которые знают вас с детства. А времени на то, чтобы доехать до Самары, вы потратите не больше, чем на ожидание в самарских пробках, - утверждает глава района. Действительно, в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" очень много сделано для обновления дорожной сети Кинельского района. Правительство Самарской области выделило значительные средства - более 200 млн рублей - на капитальный ремонт автодороги Чубовка - Сырейка - обводная дорога Самары протяженностью более 11 километров и ремонт моста через реку Падовку. Работы выполнены качественно и в срок. По областной программе модернизации и развития автодорог отремонтированы и построены дороги на сумму более 42 млн рублей. Более шести километров дорожного полотна появилось в поселениях Георгиевка и Комсомольский, Кинельский и Домашка, Новый Сарбай и в селе Красносамарское. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" построены дороги на улицах Зеленой и Рабочей в селе Домашка общей стоимостью больше 43 млн рублей. Это 10 тыс. квадратных метров нового дорожного полотна и более 3,5 тыс. квадратных метров тротуаров. В рамках нацпроекта "Образование" в Кинельском районе открыты сразу три центра естественнонаучного и технологического профилей "Точка роста" в Богдановской, Маломалышевской и Чубовской школах. К 2025 году "Точки роста" будут в каждой из 19 школ Кинельского района. Общий объем средств на ремонт образовательных учреждений Кинельского района превысил 11,5 млн рублей. Кроме того, произведено усиление несущих конструкций стен с утеплением и обновлением фасада здания Богдановской школы на сумму более 14 млн рублей. По нацпроекту "Цифровая экономика" к высокоскоростному интернету был подключен ряд социально значимых объектов, в частности школы и фельдшерско-акушерские пункты в селе Бузаевка и поселке Октябрьский. ИНИЦИАТИВА И ЗДОРОВЬЕ Скоро в районе начнутся ежегодные встречи главы района с жителями. Там и итоги подведут, и выдвинут предложения на 2022 год. Особое внимание - губернаторскому проекту "СОдействие". В 2021-м в селах многое сделано именно благодаря этой программе. Например, в селе Богдановка закончили благоустройство сквера на улице Октябрьской, дооформили спортивную зону: установили 10 уличных тренажеров. В поселении Комсомольский "СОдействие" помогло благоустроить восточную часть парка. В едином стиле обновлено ограждение со стороны проезжей части у шести многоквартирных домов на улице Молодежной. В селе Покровка расширено и благоустроено кладбище, а рядом теперь обустроена контейнерная площадка для мусора. В селе Парфеновка на территории сельского Дома культуры благоустроена детская игровая площадка. В Чубовке проведены работы по замене участков водопроводной сети протяженностью около 3 километров. Там же восстановили 370 метров дороги и укрепили обочины. И все это - по инициативе и решению самих жителей, на условиях софинансирования. Люди, их инициатива - это главная ценность, говорит Жидков. В Кинельском районе делается все возможное для защиты здоровья сельчан. В 2021 году приоритетным направлением работы не только медицинских, но и практически всех государственных структур стала вакцинация. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Кинельскую центральную больницу города и района были поставлены два мобильных фельдшерско-акушерских пункта, пять новых машин неотложной помощи для обслуживания удаленных населенных пунктов. Скоро будет открыто новое здание фельдшерско-акушерского пункта на станции Тургеневка - в одном из самых малых по численности населенных пунктов района. НЕПРОСТОЙ ГОД Минувший 2021 год аграриям Кинельского района надолго запомнится аномальной жарой. Впрочем, современные технологии и профессионализм позволили собрать достойный урожай. Сельхозпредприятия намолотили 87,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 23,8 центнера с гектара. По результатам 11 месяцев 2021 года по поголовью крупного рогатого скота и поголовью коров в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах Кинельский район занял первое место в области, а по производству мяса и молока - второе. Новую линию по переработке молока в этом году запустило сельхозпредприятие ООО "Имени Антонова". Под брендом "Хвалинка" здесь выпускают молоко, кефир и ряженку. Пока немного - около 700 литров в неделю. Но это только начало. В бобровском научно-производственном предприятии "Агросад" развивают садоводство и входящий в моду агротуризм. В этом году начали закладку большого промышленного сада общей площадью 620 гектаров. Здесь уже освоили производство соков прямого отжима, разработали несколько собственных сортов плодово-ягодных вин и сидра. Фото: предоставлено администрацией Кинельского района ЮРИЙ ЖИДКОВ, глава Кинельского района: - В 2021 году нам удалось реализовать сразу несколько крупных, запоминающихся проектов. И в этом решающую роль сыграла поддержка со стороны губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он уделяет серьезное внимание развитию сельских территорий, поддерживает инициативы жителей. Будем и дальше стараться выстраивать свою работу в тесном взаимодействии с правительством Самарской области.