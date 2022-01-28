На исследования детской вакцины от COVID-19 выделили 305,5 млн рублей

Более 305 миллионов рублей выделили на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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«В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выделить в 2022 году Минздраву России на предоставление субсидии федеральному бюджетному учреждению «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения бюджетные ассигнования в размере 305 миллионов 553 тысячи рублей из резервного фонда Правительства РФ», — говорится в документе.

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Отмечается, что субсидия будет выделена на проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавируса. Во время такого исследования проводится сравнение препарата с плацебо, при этом ни врач, ни испытуемый не знают, кто именно получит лекарственный препарат, а кому достанется «пустышка».

Испытания пройдут при участии 1 100 добровольцев в возрасте 6-11 лет.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний вакцины «Бетувакс-КоВ-2».

Ранее сообщалось, что в Москве приостановили плановую госпитализацию в детские больницы на три недели из-за ситуации с COVID-19. По данным столичного департамента здравоохранения, в Москве отмечается беспрецедентный рост инфицирования коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз — с двух тысяч до 28 тысяч в неделю, а число госпитализаций — в 10 раз (до 120 детей в сутки).