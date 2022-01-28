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1 час назад

Сбербанк и УГМК договорились о развитии горнолыжного курорта Шерегеш

МОСКВА, 28 янв - РИА Недвижимость. Сбербанк и "УГМК-Застройщик" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) заключили предварительное соглашение об инвестпроектах на территории горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области, сообщила пресс-служба банка.

В частности, речь идет о модернизации многофункциональных туристических районов "Гора Зеленая" и "Панорама". Общий предполагаемый объем инвестиций - 21,6 миллиарда рублей, часть из которых будет предоставлена Сбербанком. Соглашение подписано на пять лет, до даты подписания обязывающих документов, уточняется в сообщении банка.

"Планируется, что "Сбер" выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы", - говорится в нем.

Шерегеш расположен в пяти километрах от одноименного поселка в Кемеровской области. В зимнем сезоне 2020/2021 природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири принял свыше 2 миллионов человек.

Осенью "УГМК-Застройщик" и правительство региона подписали соглашение о развитии Шерегеша, предполагающее инвестиции в 112 миллиардов рублей. В течение ближайших 15 лет компания при поддержке Кемеровской области должна возвести на территории курорта инфраструктуру для жизни, работы и отдыха. Общая площадь реализуемых объектов оценивается в 1,4 миллиона квадратных метров.

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