В Москве проверят 600 зданий с апартаментами

Нарушение порядка использования земельного участка является главным нарушением, при котором объект могут признать самостроем. Об этом пишет РБК со ссылкой на Госинспекцию по недвижимости.

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Ведомство ранее сообщило о начале проверки законности строительства в этой категории недвижимости. В общей сложности в Москве проверят около 600 зданий. По словам начальника контрольного ведомства Владислава Овчинского, прежде всего это коснется апартаментов, которые расположены в зданиях, возведенных с «признаками земельно-имущественных нарушений».

Он подчеркнул, что «в фокусе внимания объекты, расположенные на земельных участках, которые не соответствуют виду их разрешенного использования и возведенные с нарушением других обязательных требований и ограничений».

В частности, речь идет о случаях, когда земля по документам была предоставлена для строительства офисов и других административных зданий, а в действительности же на ней построили апартаменты на продажу. Так, постройки будут квалифицированы как самострой, их необходимо будет демонтировать.

«Цель инспекционных мероприятий — пресечение мошенничества и продажи самостроя горожанам», — подчеркнул Овчинский.

По словам главы Госинспекции по недвижимости, материалы проверки направят в правоохранительные органы. Вместе с тем он заявил, что собственникам и застройщикам апартаментов, возведенных по правилам, «ничего не грозит».