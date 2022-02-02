Профильный комитет Госдумы не видит острой необходимости в переводе апартаментов в жилье

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Острая необходимость, которая бы требовала немедленно перевести апартаменты в жилье, сегодня отсутствует. Более того, такой вид недвижимости не планируется приравнивать к квартирам, сообщил в среду председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на конференции "Девелопмент новой волны".

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"Необходимости сегодня немедленного перевода всех апартаментов в жилье нет. Есть необходимость принятия решения, чтобы все, что строилось с завтрашнего дня, строилось по четким, понятным правилам", - сказал Пахомов.

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Он подчеркнул, что по поручению президента необходимо определить правовой статус апартаментов, "а не создать скрытые механизмы для узаконивания того, что для жилья было изначально не предусмотрено". "Я фиксирую, что никогда власть не говорила о том, что так называемые строящиеся апартаменты могут быть переведены в жилье. Об этом говорят те люди, которые это продают", - отметил депутат.

Недостатки законопроекта

Пахомов напомнил, что в Госдуме находится законопроект, который предлагает ввести понятие многофункционального здания, состоящего из нежилых и жилых помещений, расположенного вне границ жилой застройки, однако документ до сих пор не был рассмотрен в первом чтении. По словам главы думского комитета, проблема, в частности, возникала с формулировкой многофункционального здания. "Росреестр на протяжении последних двадцати лет зарегистрировал существенное количество зданий с таким названием, которые точно этим не являются в нашей формулировке", - пояснил он.

Депутат также добавил, что законопроект предполагает строительство многофункционального здания и последующий перевод апартаментов внутри него в квартиры. "Зачем? Давайте строить сразу квартиры, давайте разрешим тогда в административно-деловых зонах просто жилье", - предложил Пахомов.

Еще одну проблему он видит в норме законопроекта о наделении регионов правом самим переводить апартаменты в жилой фонд. "Но мы понимаем, что, дав такое право, мы просто откроем ящик Пандоры. В Москве будут десятки тысяч судебных исков к мэрии с требованием перевести их в жилье, это парализует все, что есть", - сказал председатель думского комитета. Кроме того, с приданием апартаментам жилого статуса появится проблема с их обеспечением социальной инфраструктурой, добавил он.

Варианты регулирования

Как уточнил депутат, парламентарии ищут вариант, который позволит строить больше апартаментов в тех местах, где невозможно строить жилье, однако "с четким пониманием, что никогда это не будет квартирой". "Жить будет можно, но квартирой это никогда не будет. Такой пока наш принцип", - заключил Пахомов.

Группа сенаторов и депутатов в апреле 2021 года внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.