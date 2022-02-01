Эксперты Сбера заметили повышение значения индекса доступности жилья

1 февраля аналитическая компания СберИндекс, входящая в экосистему Сбера, опубликовала информацию о том, что в России в течение последних 5 лет выросло значение индекса доступности квартир. Эксперты выяснили, что за период 2017-2021 годов общероссийский показатель доступности жилой недвижимости увеличился на 10,4%. На данный момент средних доходов россиянина хватит на покупку жилья площадью не более 33,2 квадратных метров, а при использовании ипотечного кредита на 42,2 квадратных метров.Аналитики заявляют, что в текущем году величина индекса продолжит расти из-за увеличения номинальных зарплат жителей страны и ожидаемого охлаждения рынка недвижимости.В 12 субъектах значение индекса ниже, чем в среднем по России. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Калининградской областях. А в Краснодарском крае жилье стало менее доступным в сравнении с уровнем 2017 года.Сбербанк также сообщил о повышении ипотечных ставок до 10,3%. Проценты на жилищные кредиты для семей с детьми и ссуд с государственной поддержкой остались на прежнем уровне. Власти рассматривают возможности для расширения программы льготной ипотеки на вторичный рынок.Доля покупателей квартир в новостройках, использующих заемные средства, в 2021 году выросла до 28%. В 2017-м этот показатель был в рамках 19%.Источник: пресс-служба Сбербанка.