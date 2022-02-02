Россияне смогут бесплатно оформить гектар земли в Арктике

Жители всех регионов России получили право на бесплатный гектар земли в Арктике. Оформить участок можно в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля. Об этом сообщают «Известия».

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Арктика — разная. Здесь есть места для экологичного отдыха — например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса, — рассказал изданию глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Площадь доступной для оформления земли — более одного миллиона гектаров. В настоящее время заявку на оформление подали 4,3 тысячи человек, а более 2,1 тысячи — уже оформили свой участок.