С какого и по какой возраст в России выдают ипотеку и кредиты наличными

Почему банки так серьезно относятся к возрасту?Среди обязательных требований к заемщикам по кредитам буквально на первом месте стоит возраст. Некоторые клиенты могут не иметь официальной работы или допускать просрочки – но на эти вещи банк может закрыть глаза. Но на возраст – точно нет, ведь банковская программа попросту не позволит оформить кредит тому, кто выбивается из возрастных рамок.Все дело в том, как банки оценивают свои риски по выдаваемым кредитам. Слишком юный возраст может быть проблемой: клиент младше 18 лет имеет еще неполную дееспособность, и, скорее всего, еще продолжает учиться. Поэтому ни один из банков не выдает кредиты заемщикам младше 18 лет (хотя дебетовые карты или вклады для них доступны);клиент в возрасте от 18 до 21 года, скорее всего, тоже продолжает учиться – но уже может подрабатывать. Таким клиентам банки готовы давать небольшие кредиты и кредитные карты, а МФО кредитуют их практически без ограничений;клиент в возрасте от 21 до 25 лет уже точно работает, но в силу небольшого опыта работы зарабатывает не очень много, к тому же, такие люди больше склонны менять работу (без явных на то причин). Поэтому им банки готовы давать более-менее крупные кредиты, но ипотеку – не все. В случае с заемщиками предпенсионного и пенсионного возрастов банки тоже оценивают свои риски весьма здраво, учитывая, что с достижением пенсионного возраста человек, скорее всего, уволится и потеряет до 60-70% своих доходов. Поэтому большинство банков ограничивают возраст заемщиков по крупным кредитам достижением пенсионного возраста, а для старших выдают кредиты по отдельным программам.Важно: если с минимальным возрастом все понятно, то максимальный возраст оговаривается не на дату заключения кредитного договора, а на дату его окончания. Другими словами, если банк не выдает кредиты заемщикам старше 65 лет, то оформить ипотеку на 25 лет может заемщик не старше 40 лет. Даже если заемщик уверен, что погасит кредит за 5-10 лет досрочно, банк все равно не согласует ему кредит.Как банки ограничивают возраст ипотечных заемщиковНеважно какой кредит вы собираетесь оформить в банке, в первую очередь нужно соответствовать определенным критериям: по гражданству, наличию работы, доходам и возрасту. И в случае с ипотекой все требования особенно важны – кредит выдается на долгие 15-20 и более лет, а отдавать каждый месяц по нему нужно до половины зарплаты. Поэтому требования к таким заемщикам – самые серьезные.Минимально допустимый возрастРазные банки устанавливают разный минимальный возраст для ипотечных заемщиков. В случае с минимальным возрастом есть банки, одобряющие кредиты клиентам от 18 лет, но таких не очень много. И чем более «сложный» кредит – тем старше должен быть заемщик.По банкам требования такие: Сбербанк – по ипотеке на новостройки и готовое жилье минимальный возраст 18 лет, по остальным программам – от 21 года;ВТБ – по всем программам минимальный возраст – от 21 года;Газпромбанк – по всем программам минимальный возраст – 20 лет;Альфа-Банк – по всем программам кредиты выдаются клиентам от 21 года;Совкомбанк – минимальный возраст 20 лет;Промсвязьбанк – по всем программам ипотека выдаются заемщикам от 21 года;МКБ – выдает ипотеку заемщикам от 18 лет (или даже младше – в случае вступления в брак или эмансипации). Конечно, по всем программам есть минимальные требования по трудовому стажу – он должен быть не меньше 1 года. Соответственно, даже если банк выдает ипотеку заемщикам с 18 лет, он должен работать как минимум с 17-летнего возраста (и получать достаточно, чтобы банк одобрил кредит).Максимальный возраст для ипотекиВ случае с максимальным возрастом все сложнее – банки устанавливают самые разные границы. По единым правилам выдается только «Дальневосточная ипотека» – по правилам самой программы заемщик должен быть не старше 35 лет.По всем остальным программам и банкам ситуация такая: Сбербанк – максимальный возраст на дату окончания срока договора составляет 75 лет. Банк отдельно оговаривает, что весь срок кредита должен приходиться на период трудоспособности или пенсионный возраст заемщика;ВТБ – заемщику должно быть не больше 60 лет на момент выдачи кредита и не более 75 лет на дату его погашения;Газпромбанк – не более 70 лет на момент окончания срока действия кредитного договора;Альфа-Банк – до 70 лет на момент погашения кредита;Совкомбанк – до 85 лет на момент погашения кредита;Промсвязьбанк – на момент погашения кредиту заемщику должно быть не больше 65 лет. Как видно, требования отличаются весьма сильно – если в ПСБ клиент должен погасить кредит к 65 годам, то в Совкомбанке в этом возрасте его еще даже можно оформить (хотя с учетом требований к доходам это могут сделать не все).Банки ориентируются на то, что большинство клиентов гасят ипотеку досрочно (особенно люди старшего возраста с хорошими доходами), а потому не спешат ограничивать их по возрасту. То есть, даже Совкомбанк предполагает, что клиент вряд ли будет гасить кредит до 85 лет, а сделает это досрочно при первой возможности.Ограничения по потребительским кредитамХоть кажется, что ипотека – более «сложный» вид кредитов, по потребительским кредитам наличными банки обычно выдвигают больше требований к заемщикам и чаще выносят им отказы. Дело в том, что такой кредит выдается без залога (в отличие от ипотеки, обеспеченной недвижимостью). Соответственно, получить потребительский кредит порой сложнее, и сделать это могут не все.Что касается возрастных рамок, по разным российским банкам они такие: Сбербанк – выдает кредиты клиентам в возрасте от 18 до 80 лет (до 80 должно быть на момент окончания срока кредита). Но если клиенту от 18 до 21 года, или от 70 до 80 лет, он должен предоставить документы о доходах и о занятости;ВТБ – заемщику должно быть от 18 до 70 лет на момент подачи заявки. Ставки для всех кредитов индивидуальные, но для клиентов от 18 до 22 лет сумма кредита ограничена 500 тысячами рублей, а для неработающих пенсионеров – 800 тысячами;Газпромбанк – заемщик должен быть не младше 20 лет на дату оформления кредита и не старше 70 лет на момент его полного погашения;Альфа-Банк – заемщик может быть в возрасте от 21 до 75 лет (причем в 75 лет можно оформить кредит);Совкомбанк – по стандартному кредиту заемщик может быть в возрасте от 20 до 80 лет (до 80 – на момент окончания срока договора). Но по «пенсионному» кредиту максимальный возраст при окончании срока кредита – 85 лет;Промсвязьбанк – в зависимости от категории заемщика ему может быть от 21 года на момент выдачи кредита, от 23 лет на момент его погашения, до 65 лет на момент погашения. Причем это ограничение актуально даже для заемщиков категорий «пенсионер» и «военный пенсионер»;Хоум Кредит Банк – заемщику может быть от 18 до 70 лет. Таким образом, многие российские банки готовы кредитовать заемщиков пенсионного возраста. Правда, в любом случае более важное условие – это уровень доходов клиента. Если пенсионер получает в месяц что-то около прожиточного минимума и не работает, претендовать на крупный кредит он не сможет.