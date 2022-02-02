Как изменится нижегородский рынок недвижимости с ростом ипотечных ставок

Рынок недвижимости ждут перемены. В Министерстве финансов Российской Федерации ожидают снижения объёмов выдачи ипотечных кредитов примерно на 25%. Эксперты связывают такую тенденцию с ростом ипотечных ставок и повышением стоимости жилья. При этом продолжают действовать льготные ипотечные программы с привлекательными условиями. Как это отразится на стоимости квадратных метров? Ипотека сбавит обороты По мнению заместителя финансов Российской Федерации Алексея Моисеева, количество выданных ипотечных кредитов в денежном эквиваленте сократится примерно на 15% и на 20–25% – в количественном.В декабре 2021 года Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку на один процентный пункт, таким образом, она достигла 8,5% годовых. Почти следом начали расти ставки ипотечных кредитов. Уже в январе Банк ВТБ начал предлагать кредит на новостройки и вторичное жильё от 10,2% годовых, с 1 февраля повышаются ипотечные ставки в Сбербанке. Они стартуют от 10,3% годовых. В некоторых финансовых структурах психологический барьер в 10% пока не преодолён, но, скорее всего, это вопрос времени.При этом работают все льготные программы. И там условия, конечно, куда более выгодные. Так, до 1 июля 2022 года под ставку 7% годовых можно взять 3 млн рублей на покупку нового жилья. В Госдуме даже заговорили о распространении программы льготной ипотеки на вторичное жильё. С соответствующей инициативой выступил депутат Александр Якубовский. Своё предложение депутат аргументировал тем, что есть города, где мало строиться нового жилья, соответственно, жители лишены права воспользоваться льготной ипотекой. Впрочем, инициатива уже подверглась критике. Большинство экспертов уверены: никакого экономического эффекта это не даст, зато цены на квадратные метры на вторичке могут значительно вырасти. Наметилась тенденция к приобретению жилья небольшой площади, оно же и дорожало в первую очередь.Драйверы роста Они и так продемонстрировали более чем активный рост за 2021 год. Стоимость квадратного метра на первичном рынке в Нижнем Новгороде, по данным Domostroynn.ru, в декабре достигла почти 115 тысяч рублей. Даже по сравнению с данными за ноябрь цена выросла на 3,15%. На вторичном рынке квадратный метр стоит почти 103 тысячи рублей. И это в среднем, потому что в Нижегородском районе цены на вторичку доходят до 123 тысяч рублей за метр. В целом, по оценке экспертов, цены на рынке готового жилья за 2021 год выросли примерно на 50%, на первичном рынке – на 17%.Будет ли недвижимость дорожать дальше, когда замедлится рост цен, – точного ответа эксперты не дают. Но совершенно очевидно, удорожание стройматериалов, льготные программы по ипотеке, желание имеющих деньги вложить их в недвижимость, чтобы не обесценились, могут служить драйверами роста цен.Впрочем, большинство всё же ждёт снижения.– Мы получили материнский капитал. Хотели вложить его в качестве первоначального взноса. Подали заявку на ипотечный кредит, нам одобрили, но подобраться подходящий вариант не смогли – денег не хватает, выбор на вторичном рынке небольшой, точнее, его практически нет, – рассказал отец двоих детей Роман. Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продаётся в доме №1 по улице Минина и оценивается в 71 миллион рублей. Самая дешёвая была найдена в Канавинском раойне. Помещение площадью 15,6 квадратных метра продавалось за 560 тысяч рублей.Потребительский настрой Аналитики IRN.RU провели экспресс-замер потребительских настроений на рынке жилья, и выяснилось, что половина участников опроса ждёт снижения цен на недвижимость в ближайшие три месяца.– В последние месяцы темпы роста цен на квартиры замедлились из-за дорожающей ипотеки. Но люди считают, что жильё всё равно сильно переоценено, и ожидают снижения цен на квартиры. В 2022 году на рынке ожидается стагнация с возможной коррекцией цен – в основном в виде торга на вторичном рынке или скидок на новостройки. Но после небольшой коррекции цены, скорее всего, продолжат расти примерно темпами инфляции, – прокомментировал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.