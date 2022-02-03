Жилье резко подорожало в одной из стран бывшего СССР

Медианная стоимость квадратного метра жилья в Эстонии за последний год выросла на 20 процентов, до 1800 евро, сообщает портал ERR. Участники рынка недвижимости прогнозируют дальнейшее подорожание квадратных метров из-за ускорившейся инфляции и увеличения объемов нового строительства.

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Как рассказал изданию аналитик агентства недвижимости Uus Maa Игорь Хабаль, за год стоимость квадратного метра квартир в этой стране бывшего СССР резко выросла — на целых 300 евро. В Таллинне «квадрат» подорожал почти на девять процентов, до 2400 евро. В небольших городах ценники росли быстрее.

При этом на рынок недвижимости повлиял один существенный фактор: скачок цен на электричество. Из-за него в начале 2022 года увеличилось число объявлений о продаже и сдаче жилья в аренду. Всего в январе в Эстонии было заключено 1750 сделок купли-продажи квартир.