Названы плюсы и минусы покупки апартаментов

«Апартаменты, как правило, все застраиваются на территории огромных промзон, и там просто нет ничего — ни школ, ни поликлиник, ни продуктовых магазинов, ни аптек. И транспортная доступность очень плохая. Многие бросаются на них потому, что в одной и той же локации апартаменты дешевле [квартир]. Многих это подкупает. Но нужно подходить к покупке апартаментов более обдуманно», — посоветовал эксперт.