Названы плюсы и минусы покупки апартаментов

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал о плюсах и минусах покупки апартаментов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал главным недостатком высокий налог, которым может облагаться такой тип недвижимости.
«Покупка недвижимости в 2022 году будет дороже по крайней мере в первую половину года. Потому что цены как на жилую, так и на нежилую недвижимость завышены», — отметил Бендриков.
Однако, если есть желание купить апартаменты, стоит помнить о нескольких нюансах, добавил он.
Вопрос выгоды
Если сравнивать жилые квартиры и апартаменты в одной локации, то последние будут выигрывать в цене, заявил Бендриков. Разница в стоимости может достигать 30 процентов. Однако перед покупкой апартаментов стоит уточнить ежегодный налог, посоветовал эксперт по недвижимости.
«Прежде чем купить апартаменты у застройщика, нужно уточнить, какой коэффициент по налогообложению. Он колеблется от 0,5 до 2 процентов от кадастровой стоимости, и зачастую кадастровая стоимость апартаментов достаточно высокая. Может получиться так, что ежегодный налог при покупке апартаментов будет составлять 200 тысяч рублей», — указал специалист.
Второе, на что эксперт по недвижимости посоветовал обратить внимание при покупке апартаментов, — это сумма платежа за коммунальные услуги.
«Тарифы применяются как к нежилым помещениям. Обслуживание будет намного дороже, чем в тех же самых квартирах», — отметил он.
Второе жилье
Покупать апартаменты в качестве первого и единственного жилья эксперт по недвижимости не рекомендовал, поскольку будет отсутствовать прописка и, вероятнее всего, инфраструктура в шаговой доступности.
«Апартаменты, как правило, все застраиваются на территории огромных промзон, и там просто нет ничего — ни школ, ни поликлиник, ни продуктовых магазинов, ни аптек. И транспортная доступность очень плохая. Многие бросаются на них потому, что в одной и той же локации апартаменты дешевле [квартир]. Многих это подкупает. Но нужно подходить к покупке апартаментов более обдуманно», — посоветовал эксперт.
В 2022 году среди планирующих покупать жилую недвижимость россиян большинство собирается оформлять ипотеку. Из желающих обзавестись жильем граждан 52 процента планируют оформлять на него кредит, 31 процент рассчитывают на собственные накопления, три процента надеются одолжить деньги у друзей или родственников, а 14 процентов еще не определились с источником средств.