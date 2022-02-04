Сколько нужно зарабатывать на московскую «двушку» в ипотеку

Старший аналитик группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин подсчитал, что ежемесячный доход среднестатистической московской семьи для комфортного погашения ипотечного кредита за двухкомнатную квартиру должен составлять 217 тысяч рублей. Об этом он рассказал РИА Недвижимость.

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«В современных реалиях покупка двухкомнатной квартиры в новостройке в Москве становится непростым испытанием. В среднем домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется доход порядка 217 тысяч рублей, чтобы оплачивать такую квартиру и при этом иметь средства на проживание в городе», — отметил эксперт.

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В расчетах учитывалось, что, помимо ипотеки, члены домохозяйств продолжают осуществлять необходимые расходы на продукты питания, одежду и обувь, услуги ЖКХ, расходы на транспорт, на мебель, бытовую технику, здравоохранение, отдых, образование и так далее. Согласно данным Росстата, потребительские расходы в Москве составляют порядка 39,5 тысячи рублей.

Также в агентстве ориентировались на то, что, согласно данным Росстата, средняя цена одного квадратного метра жилья в Москве составляет 237,2 тысячи рублей, средняя площадь – 49,3 квадратного метра. Учитывался первоначальный взнос в 15%, срок ипотеки был принят за 20 лет, а ставка – 10,3% (минимальная ставка Сбербанка по программе «Ипотека на новостройки»).

Цыпкин напомнил о том, что в стране предусмотрена льготная ипотека со ставкой 4,7%, если среди членов домохозяйств есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года. В таком случае затраты в месяц в Москве на ипотеку и потребительские расходы для всех членов домохозяйств достигли бы 182,5 тысячи рублей.

В Москве зафиксированы самые большие расходы среди доступных для расчета регионов. На втором месте по данному показателю - Ямало-Ненецкий автономный округ (165 тысяч рублей в месяц), где стоимость квартиры гораздо ниже (88,7 тысячи рублей за квадратный метр жилья против 237,6 тысячи рублей в Москве), но величина потребительских расходов даже выше (42,8 тысячи рублей против 39,5 тысячи в Москве).

Минимальные ежемесячные затраты требуются в Кабардино-Балкарии – 42,7 тысячи рублей в месяц. Затраты на ипотеку там составят лишь 10,6 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге домохозяйство, состоящее из трех человек, должно тратить около 150,1 тысячи рублей на оплату ипотеки и потребительские расходы, необходимые для проживания в городе (126,5 тысяч рублей для льготной семейной ипотеки).